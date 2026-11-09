Lichtkunst
›Illumina‹ im Schlosspark Laxenburg startet in die sechste Saison
Drei Kilometer voller Wow-Momente
Seit der Premiere 2021 zieht die Veranstaltung jährlich weit über 100.000 Gäste an. Internationale Lichtkünstler sorgen auf rund drei Kilometern für große Augen. Viele ihrer Werke sind erstmals in Österreich zu sehen. Zuschauen ist dabei nur der Anfang: Interaktive Installationen laden zum Mitmachen ein, Licht und Klang lassen die Gäste tief in fantastische Welten eintauchen.
Auch beliebte Publikumsmagneten kehren zurück: Im Burgteich tanzen Laser und Wasser, auf der Franzensburg leuchten bunte Projektionen. Für kleine Fans hat der Sprechende Baum eine neue Geschichte parat.
Schmankerl für die ganze Familie
Wer zwischendurch eine Pause braucht, findet in zwei Gastrozonen regionale Winterschmankerl. Montags und donnerstags wird’s für Familien günstiger: Das Familienticket gilt für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder. Drei kostenlose Parkplätze liegen in Gehdistanz zum Haupteingang. Freitags bis sonntags bringt ein Shuttlebus Gäste vom Wiener Hauptbahnhof nach Laxenburg und retour. Die begrenzten Plätze sind vorab online zu buchen.
Info: Geöffnet ist bis 6. Jänner täglich von 16.30 bis 22 Uhr, von 7. bis 10. Jänner von 17 bis 22 Uhr. Am 24. Dezember bleibt der Lichtergarten geschlossen. Letzter Einlass: 19.30 Uhr. www.oe24.at/gewinnspiele
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden