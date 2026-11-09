›Illumina‹ im Schlosspark Laxenburg startet in die sechste Saison

oe24 verlost für den Eröffnungstag 40 Tickets auf www.oe24.at/gewinnspiele Wenn Lichtkunst auf historische Kulisse trifft, wird der Schlosspark Laxenburg zur Bühne: Am 13. November startet ILLUMINA in die neue Saison.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Drei Kilometer voller Wow-Momente

Seit der Premiere 2021 zieht die Veranstaltung jährlich weit über 100.000 Gäste an. Internationale Lichtkünstler sorgen auf rund drei Kilometern für große Augen. Viele ihrer Werke sind erstmals in Österreich zu sehen. Zuschauen ist dabei nur der Anfang: Interaktive Installationen laden zum Mitmachen ein, Licht und Klang lassen die Gäste tief in fantastische Welten eintauchen.

farbenprächtige Laser- und Wassershow im Burgteich. © Illumina

Auch beliebte Publikumsmagneten kehren zurück: Im Burgteich tanzen Laser und Wasser, auf der Franzensburg leuchten bunte Projektionen. Für kleine Fans hat der Sprechende Baum eine neue Geschichte parat.

Der Veranstalter empfiehlt, den Besuch schon im November zu planen. © Illumina

Schmankerl für die ganze Familie

Wer zwischendurch eine Pause braucht, findet in zwei Gastrozonen regionale Winterschmankerl. Montags und donnerstags wird’s für Familien günstiger: Das Familienticket gilt für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder. Drei kostenlose Parkplätze liegen in Gehdistanz zum Haupteingang. Freitags bis sonntags bringt ein Shuttlebus Gäste vom Wiener Hauptbahnhof nach Laxenburg und retour. Die begrenzten Plätze sind vorab online zu buchen.

Info: Geöffnet ist bis 6. Jänner täglich von 16.30 bis 22 Uhr, von 7. bis 10. Jänner von 17 bis 22 Uhr. Am 24. Dezember bleibt der Lichtergarten geschlossen. Letzter Einlass: 19.30 Uhr. www.oe24.at/gewinnspiele