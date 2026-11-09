Wohnungsmarkt droht dramatischer Einbruch

Der Druck auf Wohnungssuchende in Wien wächst. Während die Mieten bereits spürbar steigen, zeichnet sich bei neu errichteten, freifinanzierten Mietwohnungen ein drastischer Rückgang ab.

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Der Wiener Mietwohnungsmarkt bleibt angespannt. Denn bei freifinanzierten Mietwohnungen, also ohne öffentliche Förderung errichteten Wohnungen, droht laut einer aktuellen Studie des internationalen Immobiliendienstleisters CBRE ein "massiver Einbruch" in der Bundeshauptstadt. Werden demnach heuer noch 2.100 Wohnungen in diesem Segment fertiggestellt, sind es im kommenden Jahr rund 400 Wohnungen. Zum Vergleich: 2022 waren es noch mehr als 5.300 Wohnungen.

"Die strukturellen Probleme des Wiener Wohnungsmarktes verschärfen sich trotz des leichten Anstiegs der gesamten Wohnungsfertigstellungen im Jahr 2027", erklärte Martin Denner von CBRE Österreich laut Aussendung. Heuer werden laut CBRE in Wien insgesamt rund 7.200 Wohnungen fertiggestellt und damit um fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Zwar zeichne sich für 2027 ein Anstieg um elf Prozent auf knapp 8.000 Wohnungen ab, der jedoch größtenteils auf Eigentumswohnungen entfalle, während Mietwohnungen in Wien weiterhin knapp blieben.

Spitzenmiete von 20,50 Euro pro Quadratmeter

Denner macht die aktuellen "wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Mietwohnungen" dafür verantwortlich. "Hohe Grundstückspreise, gestiegene Baukosten und höhere Renditeanforderungen erschweren die rentable Entwicklung neuer Mietwohnungsprojekte", heißt es in der Aussendung. Hinzu käme eine niedrige Anzahl von Baubewilligungen.

Die zunehmende Verknappung des Angebots schlägt sich laut Studie bereits in den Mieten nieder: Im Wiener Neubausegment liegt die Spitzenmiete der Studie zufolge aktuell bei 20,50 Euro netto pro Quadratmeter und damit um knapp sechs Prozent über dem Niveau des dritten Quartals 2025. Den stärksten prozentuellen Mietpreisanstieg verzeichnete demnach das dicht verbaute Gebiet - darunter Bezirke wie Rudolfsheim-Fünfhaus oder Brigittenau - mit rund zehn Prozent.