Genuss trifft Theater: Neue Wirte fürs Theater Café

Mit dem Tag der offenen Tür am 12. September startet im Stadttheater Wiener Neustadt nicht nur die neue Saison, sondern auch eine neue kulinarische Ära: Das Theater Café wird künftig vom Wirtshaus Social Club betrieben.

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Unter dem Motto „Der längste Pop-up des Wirtshaus Social Clubs im Stadttheater" schlagen zwei Wiener Neustädter Institutionen ein neues Kapitel auf. „Kultur und Kulinarik gehören für uns untrennbar zusammen. Ein Theaterbesuch beginnt nicht erst im Zuschauerraum und endet nicht mit dem Schlussapplaus", betont Maria Großbauer, operative Geschäftsführerin des Theaters.

Ausgezeichnete Weinbar als Partner

Die Betreiber Doris und Niki Kapuy sowie Wolfgang Kapuy-Schwarz haben sich mit ihrer Weinbar gegenüber dem Stadttheater rasch einen Namen gemacht. Falstaff kürte den Betrieb als bemerkenswerte Neueröffnung, bei den Star Wine List Awards 2026 gab es Silber in der Kategorie „Best By The Glass List". Sommelier Wolfgang Kapuy-Schwarz verantwortet die Weinkarte.

Neue Handschrift im Theater Café

Eigener Theaterwein, feine Brötchen und Snacks sowie eigens angepasste Service-Outfits sollen künftig das Genusserlebnis prägen. „Wir freuen uns darauf, die Besucherinnen und Besucher willkommen zu heißen und ihnen schöne Genussmomente zu bereiten", so die neuen Betreiber.

Bewährtes Erfolgsformat wird erweitert

Beim beliebten Format „Vino im Kino" dürfen Wein und Sekt bereits jetzt mit in den Saal genommen werden. Neu in der Saison 26/27: Auch „Jazz im Theater" bekommt dieses Angebot.

Einladung zum Kulinarik-Kino

Am 24. September 2026 gibt es ab 17 Uhr „Pommes essen" und ab 19:30 Uhr „Paris kann warten" – inklusive kulinarischem Rahmenprogramm, das erste Einblicke ins neue Gastrokonzept bietet.