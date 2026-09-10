PODO: Zwei Herbstwochenenden für Familien

Familienflohmarkt, Herbst- und Genussfest sowie zwei Tage PODOsound: Von 12. bis 20. September gibt es in Podersdorf am See gleich mehrere Gründe für einen Ausflug.

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Am Samstag, 12. September, wechseln von 14 bis 17 Uhr Spielsachen, Kinderkleidung, Bücher und weitere Familienschätze ihre Besitzer. Der Familienflohmarkt findet heuer erstmals in der PODOplay Familien-Erlebniswelt im PODOBEACH Strandbad statt. Während die Erwachsenen stöbern und feilschen, können sich die Kinder auf dem großen Spielplatz direkt am Seeufer austoben.

Herbstlicher Genuss beim Gasthof Kummer

Nur wenige Gehminuten vom Strandbad entfernt findet am 12. und 13. September das kulinarische Herbst- und Genussfest beim Gasthof Kummer statt. Ein Genuss- und Kunsthandwerksmarkt, Live-Musik, Kürbisbemalen, Kinderschminken und eine Oldtimer-Traktorschau begleiten das Wochenende. Am Samstag ist der Markt von 11 bis 19 Uhr geöffnet, musikalisch dabei sind die Spätstarter, Paul Hoch², JACKY Allmaier & JOE sowie die Nationalparkmusi. Am Sonntag startet der Markt um 10 Uhr, um 11 Uhr spielen Blecharanka zum Frühschoppen, zeitgleich beginnt die Oldtimer-Traktorschau.

Junge Bands beim PODOsound Festival

Am darauffolgenden Wochenende gehört PODI's Platzerl der Musik. Am Samstag, 19. September, sammeln ab 15 Uhr junge Bands und Acts aus der Region Bühnenerfahrung: Garage Kids, Dirty Socks, Jana & The TroubleMakers sowie The Party Cräsher. Den Abschluss übernimmt Vanessa Hartmann alias VANICE, die in Neusiedl am See und Podersdorf aufgewachsen ist und seit sieben Jahren in Berlin lebt.

Singen und tanzen mit den Donaupiraten

Am Sonntag, 20. September, geht das PODOsound Festival erstmals in einen zweiten Tag. Um 14 Uhr übernehmen die Donaupiraten PODI's Platzerl mit einem Mitmachkonzert für Familien. Die Figuren stammen aus der österreichischen Buchreihe ASAGAN, die 2026 ihr zehnjähriges Bestehen feiert.

Termine im Überblick

Familienflohmarkt: Samstag, 12. September, 14–17 Uhr, PODOplay Familien-Erlebniswelt Herbst- und Genussfest: Samstag, 12. September, 11–19 Uhr / Sonntag, 13. September, 10–19 Uhr, Gasthof Kummer PODOsound Festival: Samstag, 19. September, ab 15 Uhr, PODI's Platzerl Donaupiraten-Mitmachkonzert: Sonntag, 20. September, 14–15 Uhr, PODI's Platzerl PODOBEACH-Tageskarte: Erwachsene 10,50 Euro, Kinder (4–15) 7,90 Euro, Nachmittagskarte ab 15 Uhr 6,90/4,50 Euro