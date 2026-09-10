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Burg-Romantik pur bei den Markttagen auf Aggstein

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Burgruine Aggstein mit umliegenden Marktständen inmitten grüner Hügel und Donautal im Hintergrund.
© Niederösterreich-Card GmbH
Am 12. und 13. September wird die Burgruine Aggstein wieder zum Treffpunkt für Genießer, Familien und Ausflügler.
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Wer am Wochenende einen Aufenthalt in der Wachau plant, sollte unbedingt einen Abstecher nach Aggstein machen. Am 12. und 13. September nämlich laden die traditionellen Markttage zum Schmökern, Verkosten und Entdecken ein - direkt vor der historischen Burgruine. Der Markt findet an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr statt und ist kostenlos zugänglich - für die Burg selbst hingegen gelten die normalen Eintrittspreise.

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Markttage auf der Burgruine Aggstein. © Ruine Aggstein

Zwischen den liebevoll gestalteten Marktständen warten regionale Köstlichkeiten, Wachauer Weine, Fruchtsäfte, Käse- und Wurstspezialitäten sowie Schmankerln rund um die Marille. Für echtes Markttreiben sorgt darüber hinaus eine breite Auswahl an Kunsthandwerk und Schmuckstücken. Für Kinder gibt es übrigens eine eigene Bastelecke, und auch die Alpakas werden heuer wieder etliche Augen zum Leuchten bringen. Neben dem Marktprogramm locken am Sonntag auch eine Trachten-Modeschau, Chorauftritte sowie gemeinsames Singen Gäste auf die Burgruine.

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