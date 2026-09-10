Festspiele Stockerau feiern Besucherrekord

Volle Ränge, begeisterte Besucher und fast durchgehend perfektes Wetter: Die Festspiele Stockerau ziehen nach dem diesjährigen "Sommernachtstraum" eine zufriedene Bilanz.

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Mit 18 Aufführungen, 11.120 Gästen und einer Auslastung von 96 Prozent war die aktuelle Saison für die Festspiele Stockerau ein voller Erfolg. Selbst das Wetter konnte den Theaterabend nur einmal kurz ausbremsen - nachdem Intendant Christian Spatzek nach einem Regenguss die Bühne trocken wischte, wurde die Vorstellung wie geplant gespielt, berichten die NÖN.

Für Spatzek war es eine Saison, die ihm freudig in Erinnerung bleiben wird. Besonders stolz ist er auf das harmonische Miteinander auf und hinter der Bühne. Drei Generationen standen heuer gemeinsam im Rampenlicht und sorgten Abend für Abend für eine besondere Atmosphäre, die auch beim Publikum spürbar ankam. Die Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Talenten verlieh der Aufführung von Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" einen ganz besonderen Reiz.

"Ein Sommernachtstraum" von W. Shakespeare bei den Festspielen 2026 in Stockerau © Johannes Ehn

Nach der erfolgreichen Spielzeit richtet sich der Blick schon auf das kommende Jahr. Von 29. Juli bis 22. August 2027 steht mit Molières Komödie "Tartuffe" der nächste große Klassiker auf dem Programm. Die Geschichte rund um Heuchelei, Manipulation und den schönen Schein scheint trotz ihres Alters von mehr als 350 Jahren überraschend aktuell. Beste Voraussetzungen also für den nächsten Publikumserfolg in Stockerau. Der Vorverkauf für die kommende Saison hat bereits begonnen, das Ensemble soll in Kürze präsentiert werden.