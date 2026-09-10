St. Pölten: Ironman ausverkauft!

Nur zehn Wochen nach Anmeldestart ist der IRONMAN 70.3 St. Pölten für Mai 2027 bereits ausverkauft. 2.800 Sportler sicherten sich rasant einen Startplatz – ein klarer Beweis für die internationale Strahlkraft des Events.

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Am vergangenen Wochenende vergab der Veranstalter die letzten freien Plätze. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) zeigt sich begeistert: Die Anmeldezahlen zeigen eindrucksvoll den hohen Stellenwert des Rennens in der internationalen Triathlon-Szene.

Starkes Signal für NÖ / St. Pölten im Triathlon-Fieber

Auch Sportlandesrat Udo Landbauer (FPÖ) freut sich über den frühen Ausverkauf. Niederösterreich beweist sich einmal mehr als verlässlicher Partner für internationale Großveranstaltungen – mit starken wirtschaftlichen Impulsen für die gesamte Region.

Hotels längst voll

Die Buchungslage in St. Pölten ist förmlich "explodiert". Hotelier Leo Graf vom gleichnamigen Hotel berichtet von komplett ausgebuchten Zimmern übers gesamte Rennwochenende. Auch Alex Meder vom Hotel „Das Alfred" bestätigt: Für die Nacht von Samstag auf Sonntag gibt es keine freien Zimmer mehr.

Traditionsrennen mit Geschichte

Von 2007 bis 2019 fand der IRONMAN 70.3 insgesamt 13-mal in St. Pölten statt. 2027 kehrt das Traditionsrennen zurück in den europäischen IRONMAN-Kalender.

Die Fakten: Renntag ist der 23. Mai 2027, die Distanz beträgt 70,3 Meilen beziehungsweise rund 113 Kilometer – 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21,1 Kilometer Laufen.