Erste klimaneutrale Rösterei hat zugesperrt

Ein bekannter Kaffee-Betrieb in Niederösterreich wurde endgültig geschlossen: Die Helmut Sachers Kaffee GmbH wird nach ihrer Insolvenz nicht weitergeführt.

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Die Schließung der Kaffeerösterei in Oeynhausen ist beschlossene Sache. Wie die NÖN berichten, wurde nach der Berichts- und Tagsatzung am Landesgericht Wiener Neustadt entschieden, den Betrieb nicht fortzuführen. Damit endet die Geschichte eines Unternehmens, das einst als Österreichs erste klimaneutrale Kaffeerösterei begann. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 4,6 Millionen Euro, davon wurden 4,3 Millionen Euro anerkannt.

Als wesentliche Ursache für die Pleite gelten Probleme bei der Tochtergesellschaft HS-Trading GmbH, für welche der Mutterkonzert nicht mehr aufkommen konnte. Erstere bezog Kaffeebohnen aus Oeynhausen und verkaufte die Produkte unter der Marke "Der Franz" über Online-Plattformen wie Amazon weiter. Die Geschäfte entwickelten sich jedoch nicht wie erhofft. Auch die Tochterfirma befindet sich mittlerweile in einem Insolvenzverfahren.

Besonders bitter: Nach der Übernahme durch eine Tiroler Holding wurde der Standort erst vor gut zehn Jahren modernisiert und auf eine CO₂-neutrale Produktion umgestellt. Dem nachhaltigen Fair-Trade-Konzept zum Trotz blieb die wirtschaftliche Wende aus. Eine Sanierung wird nicht mehr angestrebt. Damit verschwindet ein Vorzeigeprojekt für fairen und klimafreundlichen Kaffeegenuss endgültig von der niederösterreichischen Landkarte.