Wirtschaftserfolg
Manu’s Terrassencafé: 120.000. NÖ-Unternehmen
„Wenn Menschen so wie hier in Manu's Terrassencafé die Ärmel aufkrempeln und sagen: Das ist mein Wunschtraum, ich mache mich selbstständig, dann zeigt das eindrucksvoll, dass Niederösterreich ein echtes Unternehmerland ist", so Ecker. Jedes einzelne Unternehmen schaffe Arbeitsplätze und trage zum Wohlstand des Bundeslandes bei.
Geschwister wagen den Neustart
Manuela Plasek nahm den Vorschlag ihres Bruders Michael Vyskocil an, gemeinsam das traditionsreiche Lokal zu übernehmen. Das Café mit vier Jahrzehnten Gastronomie-Geschichte wurde gemeinsam mit Hausherrn und Landschaftsgestalter Gerhard Lagler revitalisiert und nach viermonatigen Umbauarbeiten neu eröffnet.
Bevölkerung wartete schon darauf
„Es läuft richtig gut, weil die Bevölkerung schon darauf gewartet hat, dass wir aufsperren", freut sich Plasek. Vyskocil bringt neun Jahre Gastro-Erfahrung mit: „Mir hat dieses Lokal schon immer gefallen. Wir haben es nicht bereut!"
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Fast 3.800 Neugründungen im Jahr 2026
Der wirtschaftliche Erfolg ist kein Einzelfall: Allein von Jänner bis Juni wurden in Niederösterreich bereits 3.796 neue Betriebe gegründet. Besonders gefragt ist dabei die Gründungsberatung der Wirtschaftskammer in den 23 Bezirks- und Außenstellen.
„Die Wirtschaftskammer NÖ ist für 120.000 niederösterreichische Unternehmen da – von der Gründung bis zur Weiterentwicklung des Betriebs", betont Ecker abschließend.
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