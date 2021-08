Hund wurde über Chip identifiziert.

Die israelische Polizei hat einen Mann unter dem Verdacht festgenommen, seinen Hund mit Klebeband gefesselt und angezündet zu haben. Das tote Tier der Rasse Malinois sei in der Nähe einer Schnellstraße südlich der Küstenstadt Tel Aviv entdeckt worden, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Die Beamten hätten den Hund über seinen Chip identifizieren können.