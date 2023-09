× Finalisten des größten heimischen Fußball-Nachwuchsturniers ermittelt

Die Volkswagen Junior Masters haben auch in Seekirchen den gewünschten Nebeneffekt erzielt, großen Sport und jede Menge Emotionen übermittelt. Viktoria Schnaderbeck und Julian Baumgartlinger mischten sich unter die Fans und teilten die Begeisterung der Kids.

Bewegung, Teamgeist, Leidenschaft und die gemeinsame Freude am Wettbewerb – die Volkswagen Junior Masters haben auch in Seekirchen den gewünschten Nebeneffekt erzielt, großen Sport und jede Menge Emotionen übermittelt. Das nasskalte Wetter konnte weder die gute Stimmung auf den Rängen noch das Spielvergnügen auf dem grünen Rasen trüben. Viktoria Schnaderbeck und Julian Baumgartlinger mischten sich unter die Fans und teilten die Begeisterung der Kids.

Top-8-Teams sind beim Finale

63 Teams aus acht Bundesländern haben sich im Rahmen zweier Regionalturniere verglichen, ihr Können demonstriert und den Spaß an der Sache herzhaft zum Ausdruck gebracht. Nach dem Kick Off in Bad Vöslau, wo vor einer Woche Teams aus Wien, dem Burgenland, Niederösterreich und der Steiermark auf Torjagd gingen, folgte am vergangenen Samstag in Seekirchen das Regionalturnier West. Da wie dort waren Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren teilnahmeberechtigt, da wie dort liefen je sechs Feldspieler_innen und eine Torfrau bzw. ein Tormann auf. Gespielt wurde über ein halbes Fußballfeld, ein Match dauert zweimal zehn Minuten. Die Top Acht der beiden Regionalturniere buchten ihre Tickets für das Finalturnier, das im kommenden Mai in Salzburg über die Bühne geht.

Nach dem Sieg des SK Sturm Graz, die sich im Finale des Regionalturniers Ost gegen den SC-ESV Parndorf im Siebenmeterschießen durchsetzen konnten, hatten in Seekirchen der Nachwuchs des SK Bad Wimsbach das Beste Ende für sich. Die Oberösterreicher besiegten im Finale die Nachwuchskicker der WSG Tirol mit 6:2.

ÖFB-Kapitäne begeistert

Der heimische Fußball-Nachwuchs bekam vor Ort Unterstützung von den ehemaligen ÖFB-Teamkapitänen Viktoria Schnaderbeck und Julian Baumgartlinger, die sich unter die vielen Fans mischten und in der Aktivierungszone am Spielfeldrand weder mit Tipps und Tricks geizten noch Herausforderungen an der Torwand oder beim Gaberln scheuten. Baumgartliner: „Es war ein toller Tag für die ganze Familie, auch wenn das Wetter nicht wirklich mitgespielt hat, war die Veranstaltung ein absoluter Erfolg". Schnaderbeck fügte hinzu: "Ich freue mich sehr darüber, dass neben den Burschen auch zahlreiche Mädels in den Teams mitgewirkt haben und alle von ihren Eltern und Familien so toll unterstützt wurden. Die Atmosphäre war super, ich habe den Tag sehr genossen."