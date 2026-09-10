Sicherheitslücke lässt Fremde in die WhatsApp-Fotos

Eine Lücke in WhatsApp sorgt derzeit auf bestimmten Android-Smartphones für Wirbel, da Fremde über einen Videoanruf direkt auf die Fotobibliothek zugreifen können – ganz ohne Entsperrcode oder PIN.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die österreichische Futurezone sowie das Portal Heise berichten über ein Sicherheitsproblem bei der Android-Version von WhatsApp, wodurch die reguläre Bildschirmsperre umgangen werden kann. Dadurch sind persönliche Inhalte wie private Bilder, Screenshots oder Dokumente auf betroffenen Geräten potenziell gefährdet. Das Problem wurde an Meta und Google gemeldet.

Einfacher Ablauf über eingehenden Videoanruf

Der Ablauf erfordert weder Spezialsoftware noch tiefere Fachkenntnisse. Ein eingehender WhatsApp-Videoanruf muss dafür auf dem gesperrten Smartphone angenommen werden. Über die Effekt-Funktion lassen sich Filter und Hintergründe öffnen, woraufhin die Option "Create with Meta AI" zu weiteren Menüpunkten führt. Über die Auswahl "Edit photo" öffnet sich schließlich die Fotogalerie des Geräts.

Eine Abfrage des PINs oder der Biometrie erfolgt dabei nicht. Nach bisherigen Informationen betrifft der direkte Zugriff ausschließlich die Fotobibliothek, weitere Daten des Smartphones sind nicht erreichbar.

Nicht jedes Android-Modell ist betroffen

Das Verhalten tritt nicht auf allen Modellen auf. Auf einem Sony Xperia 5 mit Android 15 konnte der Vorfall laut Futurezone nachgestellt werden. Ein Samsung Galaxy Z Fold 8 mit Android 17 verlangte vor dem Zugriff die übliche Entsperrung, während beim Pixel 11 Pro XL mit Android 17 Anrufe auf dem Sperrbildschirm gar nicht erst angenommen werden konnten. Nutzer von Apple-iPhones sind von dem Problem nicht betroffen.

Als Übergangslösung bis zu einem Sicherheitsupdate kann der Zugriff auf Fotos und Videos für WhatsApp in den Android-Einstellungen entzogen werden. Dies führt jedoch dazu, dass über die App keine Medien mehr verschickt werden können.