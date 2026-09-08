Huawei Watch D3 misst den Blutdruck rund um die Uhr

Viele Erwachsene haben unwissentlich Bluthochdruck. Die neue Huawei Watch D3 ändert das mit automatischer 24-Stunden-Überwachung und bringt präzise Messungen direkt ans Handgelenk.

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Die Zeiten, in denen der Blutdruck ein medizinisches Geheimnis bleibt, sind vorbei. Ein einzelner Wert beim Arzt liefert oft nur eine Momentaufnahme, während regelmäßige Kontrollen daheim helfen, Veränderungen rasch zu erkennen. Genau hier soll die kürzlich in München vorgestellte Huawei Watch D3 ansetzen, wie der Hersteller berichtet.

Rund um die Uhr messen

Dank eines mechanischen Airbags, der das Handgelenk gezielt komprimiert, und eines "hochpräzisen Sensors" erfasst die Smartwatch die Werte. Der Aufpumpvorgang sei derart leise, dass die automatische Messung nachts den Schlaf nicht störe, so das Unternehmen. Tagsüber lassen sich die Intervalle zwischen 15 und 30 Minuten individuell anpassen. Diese "ambulante 24-Stunden-Blutdruckmessung" besitzt eine offizielle CE-Kennzeichnung nach EU-Medizinprodukteverordnung und entspricht den Praxisleitlinien der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie. So entsteht ein umfassender Verlauf, der ideal mit medizinischem Fachpersonal besprochen werden kann – oder auch genutzt wird, um Werte vor und nach dem Sport zu vergleichen.

Huawei Watch D3 © HUAWEI

Kompaktes Design für den Alltag

Für optimalen Tragekomfort hat der Hersteller ein besonders schlankes Gehäuse entwickelt. Mit nur 11,3 Millimetern Dicke und einem Gewicht von 40 Gramm fällt das Gerät kaum auf. Ein schmales "Airbag-Armband" reduziert den Druck zusätzlich. Auch österreichische Nutzerinnen und Nutzer können das Modell in den von der Natur inspirierten Farben Black, Gold und Mocha Gold wählen.

Huawei Watch D3 © HUAWEI

Gesundheitsdaten in wenigen Sekunden

Die Funktion "Health Glance" fasst innerhalb von rund 60 Sekunden bis zu elf Gesundheitsindikatoren zusammen – darunter Blutdruck, Herzfrequenz und SpO₂ (Anm. Sauerstoffsättigung). Durch "Health Insights" werden diese Daten mit Schlaf- und Aktivitätsmustern verknüpft, wodurch sich aussagekräftige Langzeitberichte ergeben. Über die "Health Community" lassen sich zudem ausgewählte Werte von Familienmitgliedern aus der Ferne einsehen. Gibt es Auffälligkeiten, informiert das System sofort in Echtzeit.

Preis und Verfügbarkeit

Die Huawei Watch D3 kann seit dem 2. September 2026 in den Farben Black, Gold und Mocha Gold im HUAWEI Online Store vorbestellt und ab dem 11. September geliefert werden. Zudem ist die HUAWEI D3 in Black ab dem 15. September bei MediaMarkt erhältlich. Der Preis für die Huawei Watch D3 liegt bei 449 Euro.