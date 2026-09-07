Knaller-Leak: Chinesen verraten neues Falt-iPhone

Eigentlich wollte der US-Tech-Riese Apple die Sensation erst bei seiner großen Keynote am 9. September enthüllen. Doch auf der IFA in Berlin haben chinesische Zubehörhersteller das streng gehütete Geheimnis um das erste Falt-iPhone bereits vorab gelüftet.

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Die Spannung in der weltweiten Tech-Community vor dem großen Apple-Event am 9. September ist kaum noch zu überbieten. Die Gerüchteküche brodelt seit Monaten, und alle warten sehnsüchtig auf die Enthüllung von Apples erstem faltbaren Smartphone. Doch die sorgfältig geplante Überraschung wurde nun vorzeitig sabotiert. Auf der IFA in Berlin, einer der weltweit größten Messen für Unterhaltungselektronik, zeigen chinesische Zubehörhersteller bereits offen das Design des neuen Geräts. Passende Schutzhüllen für das mit Spannung erwartete Falt-Handy sind an diversen Messeständen aufgetaucht und nehmen die offizielle Präsentation vorweg.

Dass Zubehörproduzenten die Maße und genauen Spezifikationen neuer Smartphones schon Wochen vor dem eigentlichen Verkaufsstart erhalten, ist in der Branche ein altbekanntes Muster. Nur so können Firmen pünktlich zum Release ausreichend Schutzhüllen, Folien und Taschen im Handel anbieten. Normalerweise unterliegen diese Daten strengen Geheimhaltungsvereinbarungen, doch auf der IFA in Berlin scheren sich einige Firmen offenbar nicht mehr darum. Die dort präsentierten Schutzhüllen passen haargenau zu den herrschenden Gerüchten um Apples erstes Klapp-iPhone und verraten im Detail, wie das neue Premium-Gerät aussehen wird.

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Exklusiver Blick auf das neue Gehäuse-Design

Laut der "Bild" konnten die neuen Schutzhüllen in den Berliner Messehallen bereits genau unter die Lupe genommen werden. Mehrere Hersteller warben an ihren Ständen ganz ungeniert mit Zubehör für das Falt-Handy, das in der Tech-Welt unter dem Namen "iPhone Ultra" gehandelt wird. Ein namhafter Hersteller, die Firma ESR, zeigte im Rahmen eines exklusiven Termins sogar einen echten Prototyp der neuen Hülle.

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Das Design der Hülle offenbart einige spannende technische Details und Features:

Integrierter Klapp-Aufsteller: Auf der Rückseite des Cases befindet sich ein abklappbarer Ständer.

Auf der Rückseite des Cases befindet sich ein abklappbarer Ständer. Vielseitige Nutzung: Der Aufsteller ist so konzipiert, dass er sowohl für das große Innendisplay als auch für das kleinere Außendisplay im Hoch- und Querformat funktioniert.

Der Aufsteller ist so konzipiert, dass er sowohl für das große Innendisplay als auch für das kleinere Außendisplay im Hoch- und Querformat funktioniert. Massive Haptik: Im ersten Praxis-Check wirkte die Schutzhülle verhältnismäßig dick. Dies liegt in der Natur der Sache, da Falt-Handys aufgrund ihrer beweglichen Scharniere und zwei getrennten Gehäusehälften generell dickere Schutzhüllen benötigen, um alle Kanten optimal abzusichern.

Warum dieser Vorab-Leak für Apple ein absoluter Albtraum ist

Für den kalifornischen Tech-Riesen Apple sind solche unkontrollierten Enthüllungen im Vorfeld einer Keynote der absolute Albtraum. Der Konzern aus Cupertino zelebriert seine Produktpräsentationen wie kein anderes Unternehmen auf der Welt. Unter der Leitung von Tim Cook wird jedes Detail, jede Animation und jede Enthüllung monatelang perfekt inszeniert, um den maximalen "Wow-Effekt" beim Publikum und den Medien zu erzielen. Wenn chinesische Dritthersteller die optische Sensation schon Tage vor dem Event auf einer europäischen Publikumsmesse ausstellen, entwertet das die mühsam aufgebaute Show massiv.

Das erste Falt-iPhone gilt als einer der wichtigsten und risikoreichsten Produktstarts für Apple seit der Einführung der Apple Watch oder des ersten iPads. Mit diesem Gerät will der Konzern endlich das Premium-Segment der faltbaren Smartphones erobern und die Vormachtstellung von Konkurrenten wie Samsung brechen.

Teurer Luxus-Angriff auf Samsungs Falt-Thron

Branchenexperten gehen davon aus, dass das neue faltbare iPhone das teuerste Smartphone in Apples bisheriger Firmengeschichte werden könnte. Berichten zufolge soll das Luxus-Gerät mehr als 2.000 US-Dollar kosten. Damit positioniert Apple das Modell im absoluten High-End-Segment und tritt in direkten Konkurrenzkampf mit dem Platzhirschen Samsung und dessen Flaggschiff, dem Galaxy Z Fold.

Am 9. September wird es schließlich Gewissheit geben. Bei der großen Apple-Show erwarten Insider neben dem spektakulären Falt-Handy auch die Präsentation der regulären neuen Pro-Modelle der iPhone-Reihe. Ob Apple das Falt-Smartphone am Ende tatsächlich unter dem Namen "iPhone Ultra" auf den Markt bringen wird oder sich für eine andere Bezeichnung entscheidet, bleibt eine der wenigen Fragen, die die chinesischen Hüllen-Hersteller auf der IFA noch nicht beantworten konnten.