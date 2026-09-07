WhatsApp ermöglicht Telefonieren ohne Account

Meta bringt für WhatsApp stetig neue Funktionen. In der Zukunft sollen Nutzer mit Personen telefonieren können, die keinen WhatsApp-Account haben.

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WhatsApp erhält von Meta immer wieder neue Funktionen. Nun soll der Messenger-Dienst offener werden. Nutzer sollen bald mit Personen telefonieren und schreiben können, die gar keinen WhatsApp-Account besitzen.

Dafür verwendet das Unternehmen spezielle Links. WhatsApp-User können einen Anruf erstellen und den dabei generierten Link an andere Personen weitergeben, die am Gespräch teilnehmen sollen.

Zulassung für Personen ohne Account

Wenn ein Nutzer ohne WhatsApp-Account auf den Link klickt, dann öffnet sich die Webansicht des Messengers samt Anrufoberfläche, so "heise.de" unter Berufung auf "WABetaInfo". Für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erstellt der Messenger-Dienst einen eigenen Identifier.

Diejenigen ohne Accounts müssen darauf Acht geben, dass sie von den Erstellern des Anrufes zugelassen sind. Ohne dem kann man dem Gespräch nicht beitreten. Bei registrierten Nutzern ist die Zulassung optional.

Der Link bleibt nach der Erstellung zehn Tage lang gültig. Die zugelassenen Teilnehmer können den Raum jederzeit betreten und verlassen. Die Administratoren können auch Teilnehmer wieder rauswerfen. Derzeit arbeitet Meta noch an der Umsetzung der neuen Funktion. Einen konkreten Zeitraum für die Veröffentlichung wurde noch nicht verkündet.