Sicherheitslücke gibt private Fotos auf WhatsApp frei

Eine kuriose WhatsApp-Sicherheitslücke sorgt auf manchen Android-Handys für Aufsehen: Über Videoanrufe lässt sich der Schutz aushebeln und die Galerie ohne PIN öffnen.

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Eine ungewöhnliche WhatsApp-Sicherheitslücke betrifft derzeit verschiedene Android-Handys und hebelt deren Schutzmechanismen aus. Ganz ohne Eingabe von PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung ist es möglich, über einen eingehenden Videoanruf direkt auf die private Fotogalerie zuzugreifen. Für diese Methode braucht es laut Informationen weder spezielle Programmierkenntnisse noch extrem aufwendige Kniffe.

Ein Fremder ruft dafür einfach das gesperrte Smartphone via WhatsApp per Videoanruf an. Das Telefonat lässt sich problemlos entgegennehmen, während das Gerät im Hintergrund weiterhin gesperrt bleibt. Danach lässt sich über das Effekte-Symbol ein Menü für Filter und Hintergründe aufrufen. An dieser Stelle führt die Wahl der Option "Create with Meta AI" zu weiteren Einstellungsseiten. Wählt man im Anschluss "Edit photo", öffnet sich die komplette Bildgalerie des Geräts, ohne dass irgendeine Code-Eingabe oder biomechanische Abfrage verlangt wird.

Unterschiedliche Reaktionen je nach Modell

Die Schwachstelle zeigt sich allerdings keineswegs auf allen Android-Smartphones. Das Fachportal "Futurezone.at" konnte diesen Ablauf auf einem Sony Xperia 5 mit dem Betriebssystem Android 15 nachstellen und reproduzieren. Ganz anders verlief der Test hingegen bei einem Samsung Galaxy Fold 8 mit Android 17 und der Oberfläche OneUI 9: Hier verlangte das Smartphone vor dem Galeriezugriff ordnungsgemäß einen PIN-Code oder den Fingerabdruck. Bei einem Pixel 11 Pro XL mit Android 17 wiederum war es im Test nicht einmal möglich, den Videoanruf im gesperrten Zustand anzunehmen. Apple-Geräte beziehungsweise iPhones sind von der geschilderten Lücke überhaupt nicht betroffen.

Schnelle Hilfe durch geänderte Einstellungen

Das Problem wurde gemäß dem Bericht bereits direkt an die Konzerne Meta und Google weitergeleitet. Ein entsprechendes Patch soll die Lücke bald vollständig schließen. Bis zum Erscheinen dieser Korrektur können Besitzer eines betroffenen Android-Geräts den Zugriff von WhatsApp auf eigene Fotos sowie Videos manuell in den System-Einstellungen unterbinden. Dieser Pfad führt direkt über die Menüpunkte "Apps", "WhatsApp" und anschließend "Berechtigungen". Die Maßnahme bringt jedoch eine Einschränkung mit sich: Solange WhatsApp der Fotozugriff entzogen ist, lassen sich über den Messenger ebenfalls keine Bilder mehr an Kontakte versenden.