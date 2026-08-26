Gute Nachrichten aus dem Tierschutz

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Fall "Schmotzer"

Nach den rechtskräftigen Freisprüchen im Fall des getöteten Katers Schmotzer hat die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel nun ein Verwaltungsstrafverfahren gegen die vier Männer eingeleitet. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Kater ohne 'vernünftigen Grund' getötet wurde. Damit ist der Fall trotz des strafrechtlichen Freispruchs noch nicht abgeschlossen. Den Beteiligten könnten Verwaltungsstrafen von bis zu 7.500 Euro drohen.

Tierschutz im Urlaub

Tripadvisor verschärft seine Tierschutzregeln. Die Plattform verkauft keine Tickets mehr für zahlreiche tierbezogene Attraktionen – darunter Elefantenreiten, direkten Kontakt mit Großkatzen, Tier-Rennen, Rodeos, bestimmte Tier-Shows und Veranstaltungen, bei denen Tiere gezielt verletzt oder getötet werden. Auch Delfin- und Wal-Shows sind weitgehend ausgeschlossen. Die Veranstaltungen selbst werden dadurch nicht verboten – Doch Tripadvisor entzieht ihnen dadurch seine Verkaufsplattform und setzt ein Zeichen für mehr Tierschutz.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 23.08.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 31.08.2026, 18:30 Uhr.

Qualzucht bei Katzen

Seit 1. Jänner 2026 dürfen in den Niederlanden bestimmte Katzen nicht mehr als Haustiere gehalten werden. Betroffen sind vor allem Katzen mit Faltohren wie die Scottish Fold und haarlose Katzen wie die Sphynx, weil die für ihr Aussehen verantwortlichen Zuchtmerkmale mit erheblichen Gesundheits- und Wohlproblemen verbunden sind. Bereits vorhandene Tiere dürfen unter Übergangsregeln bis zu ihrem natürlichen Tod gehalten werden.

Oktopusfarm

Die geplante erste industrielle Oktopusfarm der Welt auf Gran Canaria ist vorerst vom Tisch. Die Behörden hatten im Genehmigungsverfahren zusätzliche Anforderungen gestellt und eine umfassendere Umweltprüfung verlangt. Dadurch hätten die Betreiber ihr ursprüngliches Projekt deutlich überarbeiten müssen. Nueva Pescanova hat den Antrag nun jedoch zurückgezogen, statt das Projekt entsprechend anzupassen.