Diese neue Wunder-Uhr misst jetzt Ihren Blutdruck im Schlaf

Die Zeiten, in denen die Überwachung des eigenen Blutdrucks eine lästige Angelegenheit beim Arzt war, sind endgültig vorbei. Mit der neuen HUAWEI WATCH D3 kommt ein medizinisches Kraftpaket im schicken Smartwatch-Design auf den Markt, das den Blutdruck rund um die Uhr und sogar vollautomatisch im Schlaf überwachen kann.

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Ein herkömmlicher Blutdruckwert beim Arzt zeigt immer nur eine kurze Momentaufnahme, die oft durch Aufregung verfälscht ist. Die innovative HUAWEI WATCH D3 hingegen ermöglicht eine lückenlose Erfassung über den gesamten Tag und die ganze Nacht hinweg. Dabei kommt ein hochentwickeltes System zum Einsatz: Ein mechanischer Airbag komprimiert das Handgelenk gezielt, während ein hochpräziser Sensor und ein adaptiver Algorithmus die Werte exakt erfassen. Der Aufpumpvorgang arbeitet so leise, dass der nächtliche Schlaf zu keinem Zeitpunkt gestört wird.

Diese ambulante 24-Stunden-Blutdruckmessung orientiert sich streng an den Praxisleitlinien der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie. Die Uhr misst in regelmäßigen Intervallen von 15 bis 30 Minuten, wobei die Messungen tagsüber individuell angepasst werden können und nachts vollautomatisch ablaufen. Die Blutdruckmessfunktion trägt eine offizielle CE-Kennzeichnung nach der EU-Medizinprodukteverordnung, was die hohe Qualität und Verlässlichkeit der Daten unterstreicht. Sportbegeisterte können zudem ihre Werte direkt vor und nach dem Training vergleichen, um ihren Körper noch besser zu verstehen.

Kompaktes Leichtgewicht mit Stil und Komfort

Damit die Uhr auch nachts problemlos und bequem getragen werden kann, hat der Hersteller ein besonders flaches und leichtes Gehäuse entwickelt:

Gehäusedicke: Nur 11,3 Millimeter dünn.

Nur 11,3 Millimeter dünn. Gewicht: Federleichte 40 Gramm.

Federleichte 40 Gramm. Armband: Ein besonders schmales Airbag-Armband reduziert den Druck auf das Handgelenk spürbar.

Die Smartwatch ist in drei edlen Farbvarianten erhältlich, die von den Farben und Strukturen der Natur inspiriert wurden: Black (Schwarz), Gold und Mocha Gold.

Umfassende Gesundheitsanalyse in nur 60 Sekunden

Ein weiteres Highlight ist die Funktion "Health Glance", die einen schnellen Überblick über den Zustand des Körpers liefert. In rund 60 Sekunden erstellt die Uhr einen detaillierten Bericht mit bis zu elf verschiedenen Gesundheitsindikatoren. Dazu gehören unter anderem die Herzfrequenz, der Blutdruck sowie die Sauerstoffsättigung im Blut (SpO2). Die Funktion "Health Insights" verbindet diese Daten langfristig mit den individuellen Schlaf- und Aktivitätsdaten, wodurch Muster im Alltag leicht erkannt und genutzt werden können.

© HUAWEI

Dank der Funktion "Health Community" können auch die Gesundheitswerte von Familienmitgliedern eingesehen werden. Bei auffälligen Werten wird in Echtzeit eine Benachrichtigung verschickt, sodass man das Wohlbefinden der Liebsten auch aus der Ferne stets im Blick hat.

Tolle Gratis-Zugaben und attraktive Rabatte zum Launch

Für Käufer der ersten Stunde gibt es zum Marktstart attraktive Angebote und Gratis-Beigaben. Jede Uhr bringt den Zugang zum "HUAWEI MultiPass" mit, der folgende Premium-Vorteile enthält:

HUAWEI Health+: Drei Monate kostenloser Zugriff auf die Premium-Gesundheitsplattform.

Drei Monate kostenloser Zugriff auf die Premium-Gesundheitsplattform. Wellness-Apps: Bis zu 90 Tage Premium-Zugang bei ausgewählten Partnern wie komoot, Headspace, Naviki, FIIT und Kotcha für Trainingsplanung, interaktive Workouts und Outdoor-Navigation.

Die HUAWEI WATCH D3 kann ab dem 02. September 2026 im HUAWEI Online Store vorbestellt werden, die Auslieferung startet am 11. September. Ab dem 15. September ist die schwarze Variante auch bei MediaMarkt erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 449 Euro. Schnellentschlossene, die bis zum 20. Oktober 2026 im Onlineshop des Herstellers bestellen, erhalten ein Paar weiße HUAWEI FreeBuds SE 4 kostenlos dazu. MediaMarkt-Mitglieder profitieren zudem bis zum 30. September 2026 von einem zusätzlichen Rabatt in Höhe von 20 Euro.