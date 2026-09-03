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Google behebt kuriosen Messages-Bug

Das Google Messages Logo wird auf dem Bildschirm eines Smartphones angezeigt.
© SOPA Images/LightRocket via Gett
Google hat mit einem neuen Update einen ungewöhnlichen Fehler in ihrer Nachrichten-App behoben. Nach einem Handywechsel sind bei einigen Nutzern alte Texte in neuen Chats gelandet.
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Google hat nun auf einen ungewöhnlichen Fehler in der App Google Messages reagiert. Dabei konnten ältere Nachrichten aus fremden Chats wieder auftauchen. Laut "Android Authority" berichteten einige Nutzer von diesem Fehler, nachdem sie ihre Daten auf ein neues Smartphone übertragen haben. Der nötige Fix wird schon ausgerollt. Doch bis er alle Nutzer erreicht, kann es mehrere Wochen dauern.

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Wie "Android Authority" schreibt, werden in den Nutzerberichten ein heikles Problem beschrieben. Wenn ein neues Gerät gestartet wurde, fügte die App plötzlich Texte aus Monate oder Jahre alten Unterhaltungen ein. Teilweise wurden fremde Nachrichten mit aktuellen Fotos oder Gruppennachrichten versendet.

Update wird ausgerollt

Auf "Reddit" schilderte ein Pixel-9a-Nutzer, dass er einen Tierarzttermin bestätigen wollte. Stattdessen wurde eine alte Nachricht zu einer privaten Familienangelegenheit versendet.

Google hat auf den Fehler schon reagiert und ein Update für den Messenger angekündigt. Ein Sprecher erklärte gegenüber "Android Authority": "Wir rollen derzeit eine Korrektur aus, die in den kommenden Wochen alle Nutzer erreichen wird." Der Tech-Gigant rät Nutzern, dass sie die aktuellste Version von Google Messages installiert haben. Bis das Update auf allen Geräten erschienen ist, sollen Nutzer mit sensiblen Nachrichten vorsichtig sein.

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