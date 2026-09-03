Neue HUAWEI WATCH GT 7 macht Sport-Träume wahr

Huawei bläst mit der neuen WATCH GT 7 Series zur absoluten Fitness-Revolution. Die smarte Uhr zeigt Ihnen heuer auf Knopfdruck, ob Ihr Körper Training oder dringend Erholung braucht.

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In einer Zeit, in der Sätze wie "Push dich" oder "Da geht noch mehr" unseren Alltag im Gym, im Laufklub oder im Beruf dominieren, setzt der Technologiegigant Huawei auf ein völlig neues Konzept. Die brandneue Smartwatch-Reihe HUAWEI WATCH GT 7 Series soll Sportlerinnen und Sportlern heuer dabei helfen, die echten Bedürfnisse ihres Körpers sichtbar zu machen.

Der Körper im Fokus: Fünf Stufen für das perfekte Wohlbefinden

Das ehrgeizigste Training nützt wenig, wenn der Körper eigentlich eine Pause benötigt. Genau an diesem Punkt setzt die neue Uhr an: Sie liefert mit ihrem innovativen Leistungsfähigkeits-Score die perfekte Antwort auf die Frage, wie fit man am Morgen wirklich ist. Dieser Wert bündelt verschiedene im Schlaf erhobene Daten, darunter die Herzfrequenzvariabilität (HRV), das persönliche Stresslevel sowie die verbrannten Kalorien, und teilt das Ergebnis in fünf übersichtliche Stufen ein.

Zusätzlich sorgt ein umfassendes Gesundheitsmanagement für maximale Sicherheit im Alltag:

Tägliches Morgen-Briefing: Ein kompakter Überblick direkt nach dem Aufwachen zeigt an, wie gut sich der Körper in der Nacht regeneriert hat.

Ein kompakter Überblick direkt nach dem Aufwachen zeigt an, wie gut sich der Körper in der Nacht regeneriert hat. KI-gestützte Gesundheitsanalysen: Künstliche Intelligenz wertet die Fitnessdaten langfristig aus, damit man Belastung und Erholung perfekt planen kann.

Perfekt gerüstet für die Wintersaison auf der Piste

Besonders für die Wintersportbegeisterten in Österreich bringt die neue GT-Reihe spektakuläre Neuerungen auf das Handgelenk. Die Uhr erkennt vollautomatisch, ob man gerade auf den Skiern steht oder mit dem Snowboard talwärts wedelt – und das sogar ganz ohne GPS-Signal. Ein ausgeklügeltes Multi-Sensorsystem liest jede Veränderung der Körperhaltung und der Höhe direkt am Handgelenk ab.

Die Smartwatch unterscheidet absolut zuverlässig zwischen echten Schwüngen im Schnee und der gemütlichen Fahrt im Lift, während sie gleichzeitig die Abfahrtshöhe und die Geschwindigkeit erfasst. Eine echte Branchenneuheit ist die neue Kurvenerkennung: Sie analysiert jeden einzelnen Schwung und teilt ihn in die Kategorien kurz, mittel oder lang ein, inklusive der exakt gemessenen Fliehkräfte, die dabei auf den Körper gewirkt haben. Abgerundet wird das Paket durch direkt ladbare Karten von über 3.000 Skigebieten weltweit sowie die nützliche "Team-Up"-Funktion, mit der die gesamte Skigruppe in Echtzeit sichtbar bleibt.

Sicherheits-Features für Radfahrer und enorme Akkulaufzeit

Auch Rennradfahrer profitieren von der präzisen Technik der Uhr. Bereits vor der Fahrt lässt sich ein Profil der bevorstehenden Steigung erstellen, während der Tour werden Steigung und die verbleibende Distanz in Echtzeit angezeigt. Nähert sich eine scharfe Kurve mit zu hoher Geschwindigkeit, warnt die Smartwatch den Fahrer proaktiv mittels haptischem Feedback und einer deutlichen Sprachansage. Nach der Tour liefert eine KI-gestützte Trainingsanalyse alle wichtigen Leistungszahlen.

In Sachen Design und Material setzt die Pro-Edition der GT-Reihe neue Maßstäbe mit einer edlen, nanokristallinen Keramiklünette, einem robusten Mittelrahmen aus einer Titanlegierung und einem langlebigen Fluorelastomer-Armband. Die Modelle sind in den Größen 46 Millimeter und 41 Millimeter sowie in acht verschiedenen Farbvarianten (von leuchtendem Gelb bis hin zu modischem Pink) erhältlich. Auch die Akkulaufzeit lässt keine Wünsche offen:

HUAWEI WATCH GT 7 Pro & GT 7 (46 mm): Bis zu 21 Tage Akkulaufzeit bei geringer Nutzung.

Bis zu 21 Tage Akkulaufzeit bei geringer Nutzung. HUAWEI WATCH GT 7 (41 mm): Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit ohne lästiges Zwischenladen.

Für maximalen Komfort im Alltag sorgt die integrierte "Curve Pay"-Funktion, mit der kontaktloses Bezahlen direkt über das Handgelenk möglich ist – und das sowohl für iOS- als auch für Android-Nutzerinnen und -Nutzer.

Preise, Farben und exklusive Launch-Angebote

Die neue Smartwatch ist ab dem 02. September 2026 im HUAWEI Online Store sowie bei MediaMarkt erhältlich:

Farbvarianten: Das Pro-Modell gibt es in den Farben Gelb, Grün und Schwarz. Das 41-mm-Modell ist in Weiß, Grau, Pink und Hellblau verfügbar, während das 46-mm-Modell in Schwarz, Blau, Gelb und Grau glänzt.

Das Pro-Modell gibt es in den Farben Gelb, Grün und Schwarz. Das 41-mm-Modell ist in Weiß, Grau, Pink und Hellblau verfügbar, während das 46-mm-Modell in Schwarz, Blau, Gelb und Grau glänzt. Preise: Die unverbindliche Preisempfehlung für die GT 7 Pro liegt bei 429 Euro. Das Standard-Modell in 41 mm in edlem Weiß ist für 319 Euro zu haben, alle weiteren Standard-Modelle kosten 299 Euro.

Wer im Zeitraum vom 02. September bis zum 13. Oktober 2026 im HUAWEI Online Store zuschlägt, profitiert von einem satten Rabatt in Höhe von 50 Euro, erhält ein kostenloses Zusatzarmband sowie ein wertvolles "Worry-Free Care"-Paket gratis dazu. Zusätzlich gibt es bis zum 18. Oktober 2026 einen Gutschein im Wert von 50 Euro. MediaMarkt-Clubmitglieder können sich beim Kauf bis zum 30. September 2026 außerdem über einen zusätzlichen Sofort-Rabatt von 20 Euro freuen.