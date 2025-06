Wiener Rotes Kreuz: Gutes Essen darf kein Luxus sein

Solidarität, die satt macht: Das Wiener Rote Kreuz und Die Menü-Manufaktur bieten gemeinsam hochwertige Mittagsmenüs zum symbolischen Preis – exklusiv für Menschen mit Mobilpass.

Unter dem Motto „Spitzenküche zum Drittelpreis!“ erhalten Mobilpass-Besitzerinnen und -Besitzer ab sofort hochwertige, tiefgekühlte Mittagsgerichte – und zahlen dabei nur 30 Prozent des regulären Menüpreises.

Die restlichen Kosten übernehmen die Projektpartner. So kommen Genießer:innen in schwierigen Lebenssituationen zu frisch gekochten Speisen um nur 2,20 Euro pro Hauptgericht und 1 Euro pro Suppe – deutlich unter dem Selbstkostenpreis. Insgesamt stehen 10.000 Mahlzeiten zur Verfügung.

„Nachbarschaftshilfe beginnt beim Essen“

Nikolaus Herzog, Geschäftsführer beim Speisenzusteller des Wiener Roten Kreuzes, erklärt die Motivation hinter der Aktion: „Viele Menschen spüren aktuell die Teuerungen im täglichen Leben deutlich und sparen, vor allem beim Essen. Deshalb haben wir diese Aktion gestartet – denn Nachbarschaftshilfe beginnt für uns bei den täglichen Bedürfnissen.“

© Die Menü-Manufaktur

Die Gerichte werden in der nahegelegenen Produktionsküche der Menü-Manufaktur in Wien-Floridsdorf zubereitet – keine 500 Meter vom Rotkreuz-Stützpunkt entfernt. Dort entstehen täglich bis zu 15.000 Mahlzeiten – frisch, ohne Konservierungsmittel, mit Fokus auf regionale und saisonale Zutaten. „Wir kochen in Restaurant-Qualität nach sorgfältig entwickelten Rezepten mit Köchen, die ihr Handwerk lieben“, sagt Christina Kejik-Hopp, Geschäftsführerin der Menü-Manufaktur.

„Mit dieser Nachbarschaftsaktion übernehmen wir gemeinsam mit dem Wiener Roten Kreuz einen Großteil der Kosten, sodass auch Menschen mit einem knappen Budget wie im Restaurant essen können.“

Vielfältige Auswahl für jeden Geschmack

Zur Auswahl stehen 37 Hauptspeisen und 8 Suppen: von österreichischen Klassikern über Mehlspeisen und vegetarische Optionen bis hin zu internationalen Gerichten. Jede berechtigte Person kann wöchentlich bis zu sieben Hauptspeisen und sieben Suppen beziehen – solange der Vorrat reicht. Die Abholung erfolgt beim Roten Kreuz in Wien-Floridsdorf, Karl-Schäfer-Straße 8.



So funktioniert die Anmeldung

Die Teilnahme ist einfach und unbürokratisch:

Anmeldung und Bestellung erfolgen telefonisch unter Tel. 01/ 79579.

Die „Nachbarschaftshotline“ ist erreichbar:

• Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr

• Freitag von 7 bis 14 Uhr

Alle bis 12 Uhr bestellten Speisen können am nächsten Werktag abgeholt werden. Der aktuelle Speiseplan steht online zur Verfügung: www.wrk-handel-gmbh.at/mobilpass

Hinweis: Die Aktion läuft, solange der Vorrat reicht – eine rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen

Über den Speisenzusteller vom Wiener Roten KreuzSeit über 30 Jahren versorgt der Speisenzusteller des Wiener Roten Kreuzes Menschen in Wien mit frisch zubereiteten, tiefgekühlten schockgefrosteten Mahlzeiten. Was einst als Unterstützung für ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Personen begann, steht heute allen offen – unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand.Das Angebot umfasst über 120 Hauptspeisen, darunter vegetarische, diabetikerfreundliche und allergikergeeignete Gerichte. Zusätzlich können Getränke, Mehlspeisen, Salate, Jausenprodukte und Haushaltsartikel bestellt werden. Die Bestellung erfolgt flexibel – telefonisch, per E-Mail, über den Webshop oder die App „Vengolino“. Es besteht keine vertragliche Bindung, und die Lieferung erfolgt je nach Bezirk einmal pro Woche.Ein besonderes Augenmerk liegt auf Nachhaltigkeit: Seit 2023 werden die Speisen in kompostierbaren BIOPAP®-Schalen ausgeliefert, wodurch jährlich rund vier Tonnen Kunststoff eingespart werden.Ein weiterer Pluspunkt ist der persönliche Kontakt: Wird eine Tür bei der Lieferung nicht geöffnet, wird nachgefragt – ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt für Kunden und Angehörige.Mit diesem Service leistet das Wiener Rote Kreuz einen wichtigen Beitrag zur sozialen Versorgung in der Stadt und unterstützt gleichzeitig nachhaltige Lebensweisen.