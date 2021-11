Kein Fleckerl-Teppich: 2G in ganz Österreich

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat gestern wieder einmal Mut bewiesen: In Wien gilt ab kommender ­Woche 2G in (fast) allen ­Freizeitbereichen, also im Lokal, beim Friseur und bei allen Events mit mehr als 25 Personen. Ein kluger Schachzug, damit bringt Ludwig die zaudernde Bundesregierung vor dem heutigen Corona-Gipfel (einmal mehr) unter Zugzwang.

In Wahrheit bleibt Schallenberg und Mückstein heute nichts anderes ­übrig, als nachzuziehen und 2G auch bundesweit umzusetzen. Angesichts des derzeitigen Anstiegs bei den Corona-Zahlen ist ein solcher Freizeit-Lockdown für Ungeimpfte wohl auch die einzige Möglichkeit, um einen Komplett-Lockdown abzuwenden.

Es muss jedenfalls Schluss sein mit dem Maßnahmen-Fleckerlteppich, den wir momentan in Österreich haben. Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein Bundesland mit neuen Corona-Regeln rausgeht. Die Folge: Kein Mensch kennt sich noch aus, was gerade wo gilt bzw. welche Stufe jetzt wann in Kraft tritt.

Wir brauchen jetzt endlich wieder bundesweit einheitliche Maßnahmen, die auch für jedermann verständlich sind: Einlass in Gastronomie und Co. nur noch für ­Geimpfte und Genesene versteht jeder.

Und wer sich jetzt noch immer nicht impfen lässt, der wird halt auch in Kauf nehmen müssen, in den nächsten Monaten nicht ins Restaurant, Theater oder ins Stadion gehen zu können.