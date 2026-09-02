WhatsApp-Trick für mehr Speicherplatz

Unbemerkt sammeln sich in WhatsApp Fotos und Videos an und füllen den Handyspeicher. Mit den richtigen Einstellungen lässt sich schnell wieder Platz schaffen.

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Im Hintergrund lagern sich bei WhatsApp oft Fotos, Videos, Sprachnachrichten und GIFs an, wodurch der Speicherplatz rasch um mehrere Gigabyte schrumpft. Ein solches Aufblasen der Datenmenge wird besonders dann zum Problem, wenn auf dem Smartphone nur wenig freier Speicher vorhanden ist. Viele Nutzer wissen nicht, dass der Messenger Medien nicht nur im Chat ablegt, sondern sie zusätzlich direkt in der Fotogalerie des Smartphones speichert. Durch eine simple Änderung in den Einstellungen lässt sich genau hier wertvoller Platz sparen.

Doppelte Kopien auf dem iPhone

Auf iOS-Geräten lässt sich die Funktion für den automatischen Export von Medien in die Galerie vollständig abschalten. Dadurch verbleiben Fotos und Videos ausschließlich im WhatsApp-Chat und belegen keinen doppelten Speicherplatz mehr.

Für diese Änderung öffnen Nutzer WhatsApp, wechseln in die Einstellungen, klicken auf "Chats" und deaktivieren die Option "In Fotos speichern".

Ab diesem Zeitpunkt landen empfangene Bilder und Medien nicht mehr automatisch in der Fotomediathek. Lediglich Inhalte, die selbst aufgenommen und aktiv versendet werden, landen weiterhin in den Aufnahmen.

Versteckte Speicherverwaltung nutzen

Zusätzlich bietet WhatsApp eine etwas versteckte, integrierte Speicherverwaltung unter den Menüpunkten "Einstellungen", "Speicher und Daten" sowie "Speicherverwaltung". In diesem Bereich lassen sich gezielt einzelne weitergeleitete Dateien und Medien aus bestimmten Chats löschen.

Wer besonders schnell viel Speicherplatz zurückbekommen möchte, kann einen Blick in die Übersicht "Größer als 5 MByte" werfen. Dort lassen sich große Speicherfresser wie versendete Videos, die oftmals mehr als 100 MByte benötigen, schnell ausfindig machen und entfernen.