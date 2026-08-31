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Weltweite Störung: ChatGPT ist down
Wer aktuell auf künstliche Intelligenz setzt, braucht starke Nerven: Der beliebte Dienst ChatGPT kämpft seit etwas mehr als einer Stunde mit weltweiten Verbindungsproblemen, fehlerhaften Antworten und vollständigen Ausfällen beim Abschicken von Anfragen. Mittlerweile hat Entwickler OpenAI die Störung offiziell auf seiner Status-Seite bestätigt.
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Erhöhte Fehler auf der Plattform
Dort ist von "erhöhten Latenzzeiten" und gehäuften Fehlermeldungen die Rede. Das Problem betrifft verschiedene Abomodelle auf der Plattform, trifft jedoch gebührenpflichtige Accounts derzeit besonders schwer.
Plus-Nutzer von Ausfall betroffen
Für "Plus"-Nutzer ist der "Work"-Modus aktuell komplett nicht verfügbar. Das Starten oder Fortsetzen von Aufgaben ist für Betroffene dadurch unmöglich.
OpenAI arbeitet an einer Lösung
Ein Ende des Ausfalls ist jedoch in Sicht. Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen die Ursache bereits identifiziert und arbeitet aktiv an einer Lösung, um den Fehler rasch zu beheben.
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