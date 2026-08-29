In wenigen Tagen funktioniert WhatsApp auf Millionen Handys nicht mehr

Bei Millionen Smartphone-Nutzern – auch in Österreich – bleibt WhatsApp bald stumm. Der Messenger stellt den Support für veraltete Android-Versionen endgültig ein.

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Ab Dienstag, 8. September, setzt WhatsApp mindestens die Version Android 6.0 (Marshmallow) voraus. Wer noch ein Handy mit Android 5.0 (aus dem Jahr 2014) oder Android 5.1 (aus dem Jahr 2015) nutzt und kein neueres System installieren kann, wird den Messenger künftig nicht mehr wie gewohnt verwenden können. Betroffen sind Personen, die ihr Gerät über einen ungewöhnlich langen Zeitraum nutzen. WhatsApp hat bereits damit begonnen, Warnhinweise innerhalb der App anzuzeigen, die von betroffenen Nutzern nicht einfach weggewischt werden sollten.

So prüfst du dein Smartphone

Entscheidend für die Funktion ist nicht das Alter des Geräts, sondern die installierte Software. In den Einstellungen des Handys lässt sich die Version unter Menüpunkten wie "Telefoninfo", "Über das Telefon" oder "Softwareinformationen" überprüfen. Wird dort Android 6.0 oder eine neuere Version angezeigt, besteht kein Handlungsbedarf. Bei Android 5.0 oder 5.1 muss geprüft werden, ob ein Update verfügbar ist. Bietet der Hersteller kein Update mehr an, lässt sich die Voraussetzung nicht umgehen und ein kompatibles Smartphone wird notwendig.

Technische Gründe und notwendiges Backup

Laut WABetaInfo liegt der Schritt an den technischen Anforderungen neuer Funktionen, die von älterer Software nicht mehr erfüllt werden können. Zudem erhält Android 5 seit Jahren keine Sicherheitsupdates mehr. Eine Auswertung von Tech Advisor schätzt die Zahl der betroffenen Nutzer weltweit auf rund 3 Millionen. Betroffene sollten ihre Chatverläufe vor dem Stichtag über Google Drive oder ein lokales Backup auf dem Smartphone sichern, um private Gespräche und Fotos auf ein neues Gerät übertragen zu können.

Ablaufdatum auch für iPhone-Nutzer

Eine ähnliche Umstellung steht auch Apple-Nutzern bevor. Ab Montag, 30. November 2026, setzt WhatsApp auf iPhones mindestens die Betriebssystem-Version iOS 15.5 voraus.