iPhone 18 Pro soll in diesen drei Farben erscheinen

Ein neues Gerücht bringt frischen Wind in die Debatte um die iPhone 18 Pro Farben: Ein bekannter Leaker zeigt Fotos von Bauteilen, die auf drei bestimmte Varianten hindeuten.

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Die Präsentation der neuen Modelle wird für nächste Woche beim September-Event von Apple erwartet. Wie das Portal "MacRumors" berichtet, teilte der Leaker Sonny Dickson ein Bild angeblicher SIM-Karten-Halterungen für das iPhone 18 Pro. Diese Bauteile weisen auf die drei Farboptionen Silber, Dark Cherry und Sky Blue hin. Aktuell ist das iPhone 17 Pro in Cosmic Orange, Silber und Deep Blue erhältlich.

Geleakte Bauteile zeigen drei Farbvarianten

Dicksons Veröffentlichung war eine Reaktion auf einen Bericht vom Dienstag über Angaben eines chinesischen Leakers, der von den Farben Dark Cherry, Sky Blue und Schwarz sprach. Dickson gab jedoch an, in den letzten Monaten nur auf die drei von ihm gezeigten Varianten gestoßen zu sein. Zwar tauchten im Mai Dummys des iPhone 18 Pro in Schwarz auf, doch laut Dickson werden zwar jährlich schwarze Prototypen gefertigt, Apple bevorzuge diese Farbe jedoch nicht mehr.

Keine schwarze Option mehr vorgesehen

Bereits im April erklärte der chinesische Leaker "Instant Digital", dass es kein schwarzes Modell geben werde. Bereits beim Vorgänger verzichtete Apple erstmals auf eine schwarze oder dunkelgraue Option. Das Magazin "Macworld" berichtete im selben Monat hingegen von den Farben Hellblau, Dark Cherry, Dunkelgrau und Silber. SIM-Trays sind übrigens weiterhin auf Geräten für Europa, Japan, China und Australien zu finden, während US-Modelle rein auf eSIM setzen.

Präsentation des Falt-Smartphones steht bevor

Klarheit gibt es in Kürze. Neben den Pro-Modellen wird auf dem kommenden Event nächste Woche auch das erste faltbare Smartphone des Herstellers erwartet, das unter dem Namen iPhone Ultra laufen soll.