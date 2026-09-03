4:2 in Graz: Fribourg stoppt couragierte 99ers zum Start

Kein Belohnungs-Traum beim CHL-Comeback! Die Graz99ers unterlagen Schweizer Meister Fribourg-Gotteron trotz starker Leistung mit 2:4. Einzig der KAC feierte zum Auftakt einen Sieg.

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Die Graz99ers haben bei ihrer Rückkehr in die Champions Hockey League (CHL) nach sieben Jahren ein Erfolgserlebnis knapp verpasst. Österreichs Eishockey-Meister musste sich dem Schweizer Titelträger Fribourg-Gotteron am Donnerstagabend vor 2.500 Zuschauern in der heimischen Halle mit 2:4 geschlagen geben. Lucas Hedlund brachte die favorisierten Gäste in der 4. Minute früh in Führung. Kurz vor der ersten Drittelpause gelang Chris Collins (20.) im Powerplay der verdiente Ausgleich für die Steirer. In der Folge begegneten die Grazer den Schweizer Gästen auf Augenhöhe, scheiterten aber mehrfach am überragenden Gästekeeper.

Doppelschlag bricht Graz99ers im Schlussdrittel das Genick

Ein dramatischer Doppelschlag im Schlussdrittel entschied das Auftaktspiel zugunsten der Schweizer. Yannick Rathgeb (54.) und Anthony Richard (55.) brachten Fribourg per Doppelschlag binnen 60 Sekunden vorentscheidend mit 3:1 in Front. Marcus Vela verkürzte 64 Sekunden vor dem Ende in Überzahl noch einmal auf 2:3, ehe Richard nur zehn Sekunden später ins leere Tor zum 4:2-Endstand traf. Während die Grazer trotz 33 Schüssen unbelohnt blieben, feierte Ligakonkurrent KAC einen Einstand nach Maß.

Nick Petersen schießt KAC in Klagenfurt zum Overtime-Sieg

Der KAC rang die Boxers de Bordeaux in Klagenfurt nach Verlängerung mit 2:1 nieder. Nachdem Thimo Nickl (34.) den Rückstand aus dem ersten Drittel ausgeglichen hatte, besorgte Routine-Stürmer Nick Petersen nach 1:49 Minuten der Overtime im Powerplay den umjubelten Siegtreffer. Dagegen erlebte Red Bull Salzburg einen Fehlstart. Der Serienmeister unterlag den Kölner Haien vor eigenem Publikum mit 2:5. Treffer von Peter Schneider (24.) und Mario Huber (38.) waren für die Salzburger am Ende zu wenig.