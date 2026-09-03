oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

CHL-Auftakt

4:2 in Graz: Fribourg stoppt couragierte 99ers zum Start

SR
von
Eishockeyspieler im schwarzen Trikot beim Spiel vor dem Tor auf dem Eis.
© GEPA pictures
Kein Belohnungs-Traum beim CHL-Comeback! Die Graz99ers unterlagen Schweizer Meister Fribourg-Gotteron trotz starker Leistung mit 2:4. Einzig der KAC feierte zum Auftakt einen Sieg.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Graz99ers haben bei ihrer Rückkehr in die Champions Hockey League (CHL) nach sieben Jahren ein Erfolgserlebnis knapp verpasst. Österreichs Eishockey-Meister musste sich dem Schweizer Titelträger Fribourg-Gotteron am Donnerstagabend vor 2.500 Zuschauern in der heimischen Halle mit 2:4 geschlagen geben. Lucas Hedlund brachte die favorisierten Gäste in der 4. Minute früh in Führung. Kurz vor der ersten Drittelpause gelang Chris Collins (20.) im Powerplay der verdiente Ausgleich für die Steirer. In der Folge begegneten die Grazer den Schweizer Gästen auf Augenhöhe, scheiterten aber mehrfach am überragenden Gästekeeper.

Doppelschlag bricht Graz99ers im Schlussdrittel das Genick

Ein dramatischer Doppelschlag im Schlussdrittel entschied das Auftaktspiel zugunsten der Schweizer. Yannick Rathgeb (54.) und Anthony Richard (55.) brachten Fribourg per Doppelschlag binnen 60 Sekunden vorentscheidend mit 3:1 in Front. Marcus Vela verkürzte 64 Sekunden vor dem Ende in Überzahl noch einmal auf 2:3, ehe Richard nur zehn Sekunden später ins leere Tor zum 4:2-Endstand traf. Während die Grazer trotz 33 Schüssen unbelohnt blieben, feierte Ligakonkurrent KAC einen Einstand nach Maß.

Auch interessant

oe24.TV-Wahlbarometer mit Cap & Westenthaler

Kickl-Sommergespräch-Analyse & Zeiler für Babler?

Umfrage der Woche mit Wolfgang Fellner & Werner Beutelmeyer

Nick Petersen schießt KAC in Klagenfurt zum Overtime-Sieg

Der KAC rang die Boxers de Bordeaux in Klagenfurt nach Verlängerung mit 2:1 nieder. Nachdem Thimo Nickl (34.) den Rückstand aus dem ersten Drittel ausgeglichen hatte, besorgte Routine-Stürmer Nick Petersen nach 1:49 Minuten der Overtime im Powerplay den umjubelten Siegtreffer. Dagegen erlebte Red Bull Salzburg einen Fehlstart. Der Serienmeister unterlag den Kölner Haien vor eigenem Publikum mit 2:5. Treffer von Peter Schneider (24.) und Mario Huber (38.) waren für die Salzburger am Ende zu wenig.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Potapova bucht das Ticket für die 3. Runde der US Open

Nach Bombendrohung am Innsbrucker Hauptbahnhof: Gelände wieder frei

Wegen Fahrt ohne Gurt: Briten-Premier Sunak muss Strafe zahlen

NBA-Team kassiert historische Millionen-Strafe

Tagger verpasst Sensation nach großem Kampf gegen Anisimova

Nächster Rückfall: Gall verliert bei Vuelta wieder Zeit

4:2 in Graz: Fribourg stoppt couragierte 99ers zum Start

Spielabbruch nach schweren Randalen

Fellner! Live: Rudi Fußi nach Strache-Klage im Interview

Nepp will Verbot von Drag-Queen-Shows für Kinder