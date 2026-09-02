Vuelta-Krimi
Nach "Ruhetag" wird es ernst für Gall
Das Schock-Aus bei der Vuelta von Superstar Tadej Pogacar ist mittlerweile verdaut. Nach der spektakulären Bergetappe am Sonntag gingen es die Top-Favoriten mit dem Ruhetag am Montag und zwei flacheren Etappen entspannter an.
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Bei der Zielankunft der 11. von 21 Etappen am Mittwoch in Lorca setzte sich das britische Sprint-Talent Matthew Brennan durch. Felix Gall verlor auf den Gesamtführenden Lokalmatador Enric Mas keine Zeit und liegt weiter 1:39 Minuten hinter dem Spanier.
Nachdem sich Galls Team Decathlon am Sonntag verpokert hatte und zu viel Druck vor dem Finale gemacht hatte, will man sich nun besser auf die Etappen vorbereiten. Der Osttiroler zählt nun zu den absoluten Top-Favoriten, muss sich aber vor dem harten Zeitfahren nächste Woche bei den beiden Berg-Etappen am Donnerstag und Samstag Zeit auf Mas, Oscar Onley und Primoz Roglic herausfahren.
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