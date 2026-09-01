Misolic verliert in der ersten US-Open-Runde

Der Steirer Filip Misolic hat bei der Rückkehr auf die große Tennisbühne eine Niederlage kassiert.

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Der 25-Jährige unterlag dem Argentinier Francisco Cerundolo in US-Open-Runde eins am Dienstag 4:6,3:6,5:7. Der durch eine Zwangspause auf Weltranglistenrang 537 zurückgefallene Misolic war über sein "Protected Ranking" ins Hauptfeld gekommen. Im Anschluss an sein Match war jenes von Anastasia Potapova gegen die als "Lucky Loser" auftretende Lettin Darja Semenistaja angesetzt.

Misolic hatte an einer Ruptur der Plantarfaszie in der rechten Fußsohle gelitten. Von ihm war wegen der Pause gegen Cerundolo nicht so viel zu erwarten. Der Südamerikaner ist wie Potapova in der Weltrangliste Nummer 25 und in Flushing Meadows als Nummer 24 gesetzt. Dann hielt Misolic aber recht gut mit. Ein frühes Break holte der Außenseiter rasch auf, musste im ersten Satz zum 3:4 aber wieder seinen Aufschlag abgeben. Das war des Rückstands zu viel. Im zweiten Durchgang erarbeitete sich Misolic eine 3:1-Führung, verlor dann aber den Faden und auch seinen Aufschlag.

Nach einer Pause schien es schnell in Richtung Cerundolo zu gehen, doch gleich zweimal antwortete Misolic auf Court 5 auf ein Break mit einem Rebreak. Der weit von seiner Bestform entfernt agierende Cerundolo hatte schon auf das Match aufgeschlagen. Das Fehlen der Matchpraxis mündete bei Misolic schließlich in Krämpfen, nach dem Ausgleich zum 5:5 war es mit seiner Gegenwehr nach 2:24 Stunden vorbei. Der von Ex-Dominic-Thiem-Coach Nicolas Massu trainierte Cerundolo wird aber vermutlich kein zufriedenes Resümee ziehen.

Potapova gegen "Lucky Loser"

Potapova hätte eigentlich gegen die Tschechin Tereza Valentova spielen sollen, die 19-Jährige sagte aber verletzt ab. Semenistaja liegt als 109. im WTA-Ranking 84 Plätze hinter Östererichs Nummer eins. Am Montag waren Lilli Tagger und Jurij Rodionov in die zweite Runde gekommen, Sina Kraus und Julia Grabher schieden aus.