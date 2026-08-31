Alcaraz mit erfolgreichem Comeback

Tennisstar Carlos Alcaraz hat bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause einen souveränen Sieg gefeiert.

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Der Spanier gewann sein Erstrundenspiel bei den US Open am Montag gegen den Russen Roman Safiullin 6:4,6:4,6:4. Für den 23-Jährigen war es sein erstes Match nach mehr als vier Monaten, er hatte wegen einer Blessur am Handgelenk aussetzen müssen. In New York gilt der Titelverteidiger in Abwesenheit des verletzten Italieners Jannik Sinner als Titelfavorit.

Erleichtert schrie Alcaraz seine Freude über den Sieg heraus. "Es waren sehr schwere fünf Monate für mich. Ich hätte mir kein besseres Turnier aussuchen können, um wieder zu spielen", sagte Alcaraz im Interview auf dem Platz im Arthur Ashe Stadion. "Ich will nicht lügen, es gab einige Zweifel vor dem Spiel. Ich habe versucht, alles zu vergessen. Ich bin sehr glücklich, glatt in drei Sätzen zu gewinnen."

Alcaraz nun gegen Portugiesen Faria

Alcaraz zeigte einen soliden Auftritt, ohne direkt groß zu glänzen. Der zweifache US-Open-Sieger gab insgesamt nur einmal seinen Aufschlag ab und geriet nie ernsthaft in Gefahr. In der zweiten Runde trifft Alcaraz auf den Portugiesen Jaime Faria.

Bei den Frauen zeigte auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus keine große Schwäche und darf weiter auf den dritten US-Open-Titel in Serie hoffen. Die 28-Jährige bezwang die Kolumbianerin Camila Osorio mit 6:2,6:4. Nach mehreren enttäuschenden Auftritten in dieser Saison gibt es um die Form von Sabalenka in New York einige Fragezeichen.