Lilli Tagger übersteht erste Hürde bei den US-Open

Lilli Tagger (18) schafft ihren ersten Sieg bei einem Grand Slam. Sie besiegt die Deutsche Tamara Korpatsch mit 6:0 und 7:6 (4).

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Lilli Tagger ist in die zweite Runde der Tennis-US-Open eingezogen. Die Osttirolerin setzte sich am Montag gegen die Deutsche Tamara Korpatsch mit 6:0,7:6(4) durch und bekommt es nun mit der Siegerin des Duells zwischen den US-Amerikanerinnen Ashlyn Krueger und Amanda Anisimova zu tun. Schon beendet ist das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres hingegen für die Wienerin Sinja Kraus, die gegen die als Nummer sieben gesetzte Tschechin Karolina Muchova 3:6,0:6 verlor.

Tagger gewann bei ihrer US-Open-Premiere ihr erstes Spiel in einem Grand-Slam-Hauptfeld. Die 18-Jährige ließ Korpatsch im ersten Satz nicht den Funken einer Chance und führte auch im zweiten Durchgang bereits 4:0, ehe ein Leistungseinbruch erfolgte. Korpatsch holte fünf Games in Folge, Tagger erholte sich nur langsam und musste bei 5:6 zwei Satzbälle abwehren. Im Tiebreak lag die Österreicherin schon 1:4 zurück. Dann aber gewann sie sechs Punkte in Folge, servierte nach 1:56 Stunden mit einem Ass aus und fixierte damit den dritten Sieg im dritten Kräftemessen mit der Deutschen.

Rund eine Stunde kürzer war der Auftritt von Kraus. Die Wienerin konnte gegen Muchova nur im ersten Satz halbwegs mithalten, als sie bei 2:5 zwei Satzbälle abwehrte. Im gesamten zweiten Durchgang entschied Kraus nur noch fünf Ballwechsel für sich.