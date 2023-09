Frontal von Auto erfasst: Radfahrer in Lebensgefahr

Der Radfahrer wurde über das Auto geschleudert und blieb reglos liegen

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Tiroler Oberndorf (Bezirk Kitzbühel) ist am Freitagabend ein 63-jähriger Radfahrer frontal von einem entgegenkommenden Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Pkw-Fahrer hatte gerade versucht, ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer wurde über das Auto geschleudert und blieb reglos liegen. Nachkommende Lenker und der darauf eintreffende Notarzt schafften es, den Mann wiederzubeleben.

Der 19-jährige österreichische Pkw-Fahrer war mit seinem 22-jährigen Bruder auf dem Beifahrersitz unterwegs gewesen. Beim Überholvorgang geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er den Radfahrer offenbar übersah. Der Österreicher war laut Polizei dunkel bekleidet und unbeleuchtet mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Die Rettung brachte den schwer Verletzten ins Krankenhaus St. Johann. Er befand sich weiter im kritischen Zustand, hieß es.

Indes kam es am Freitag auch in Innsbruck zu einem Radunfall. Ein 42-Jähriger stürzte bei der Abfahrt von der Arzler Alm mit seinem Fahrrad und wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Zudem erlitt der Mann einen Krampfanfall. Der Österreicher war nicht ansprechbar und befand sich ebenfalls in kritischem Zustand. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Warum er gestürzt war, ist unklar, teilte die Polizei mit.