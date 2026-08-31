Rodionov stürmt bei US Open in 2. Runde

Das heimische Tennis-Ass Jurij Rodionov ist mit einem klaren Auftaktsieg bei den US Open in die zweite Runde eingezogen.

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Rodionov gewann gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard 7:6(2),6:0,7:6(4). Er sicherte sich den ohne Break verlaufenen ersten Satz im Tiebreak und ließ dem Aufschlagspezialisten Perricard im zweiten Durchgang keine Chance.

Der dritte Satz verlief wieder ausgeglichen und ohne Break. Rodionov ließ bei 6:5 und Aufschlag Mpetshi Perricard vier Matchbälle aus, dominierte danach aber das Tiebreak.

Für den Österreicher war es ebenfalls der Premierenauftritt im US-Open-Hauptfeld. Davor hatte er es nur bei den French Open dreimal ins Hauptfeld geschafft und dabei lediglich 2020 die erste Runde überstanden. Der 27-Jährige bekommt es nun mit dem Sieger aus Jakub Mensik (CZE-17) gegen Shintaro Mochizuki (JPN) zu tun.