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Rodionov stürmt bei US Open in 2. Runde

SR
von
Ein Tennisspieler ballt die Faust auf dem Platz vor jubelndem Publikum.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr
Das heimische Tennis-Ass Jurij Rodionov ist mit einem klaren Auftaktsieg bei den US Open in die zweite Runde eingezogen.
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Rodionov gewann gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard 7:6(2),6:0,7:6(4). Er sicherte sich den ohne Break verlaufenen ersten Satz im Tiebreak und ließ dem Aufschlagspezialisten Perricard im zweiten Durchgang keine Chance.

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Der dritte Satz verlief wieder ausgeglichen und ohne Break. Rodionov ließ bei 6:5 und Aufschlag Mpetshi Perricard vier Matchbälle aus, dominierte danach aber das Tiebreak.

Für den Österreicher war es ebenfalls der Premierenauftritt im US-Open-Hauptfeld. Davor hatte er es nur bei den French Open dreimal ins Hauptfeld geschafft und dabei lediglich 2020 die erste Runde überstanden. Der 27-Jährige bekommt es nun mit dem Sieger aus Jakub Mensik (CZE-17) gegen Shintaro Mochizuki (JPN) zu tun.

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