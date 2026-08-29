Gegen Warriors
Historisch: Vikings stürmen mit Rekord-Sieg in Gold Bowl
4.561 Zuschauer im Sport-Club-Stadion wurden am Samstagabend Zeugen einer historischen Vikings-Gala. Die Wiener ziehen mit einem unglaublichen 71:34-Sieg gegen die London Warriors in den ersten Gold Bowl der Geschichte. Dort treffen sie am kommenden Sonntag in Duisburg auf den Sieger des zweiten AFLE-Halbfinales am Sonntag (18 Uhr, live Sport 1) zwischen Rhein Fire und den Wroclaw Panthers.
Auch interessant
Nachdem die Warriors in der Vorwoche Rhein Fire beinahe einen Sieg abgeluchst hätten, gingen sie enttäuscht vom Platz. Was davor in Hernals zu sehen war, war eine magische Vikings-Vorstellung. Das Team von Head Coach Chris Calaycay ließ ab der ersten Sekunde keinen Zweifel, wer der Herr im Haus ist. Mit insgesamt 105 Punkten wurden die Fans auch Zeugen des Spiels mit den meisten erzielten Punkten in dieser Saison, sowohl insgesamt als auch von einem einzigen Team in einer Partie. Es waren sogar die meisten Punkte, die in einer europäischen Profi-Liga je erzielt wurden. Und auf das punktereichste NFL-Spiel (113 Punkte beim 72:41 Giants vs. Commanders 1966) fehlten am Ende nur acht Punkte.
Schon vor dem Kick-off wurde diesmal richtig für Stimmung gesorgt. Der ehemalige Frontman der Kult-Band Russkaja, Georgij Makazaria, sorgte mit seiner Interpretation der österreichischen Bundeshymne für Gänsehautstimmung. Schon zuvor sorgte Maddy Rose mit ihrer Interpretation von "God Save The King" für das passende Play-off-Gefühl.
Mayr-Show in erster Halbzeit
Mann des Spiels war Wide Receiver Yannick Mayr. Der Passempfänger glänzte trotz kurzem Verletzungsschock (er konnte weiterspielen) mit einem 82-Yard-Touchdown-Pass auf Darrell Stewart Jr. und konnte selbst auch dreimal den Ball in der Endzone fangen.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Im Schlussviertel schalteten die Vikings mit dem Finale-Einzug vor Augen einen Gang zurück. Beim Stand von 68:27 bekam der heimische Backup-Quarterback Nico Hrouda noch Spielzeit und durfte erstmals auf internationaler Ebene Play-off-Luft schnuppern und brachte den Sieg am Ende zu Hause und konnte das Ticket nach Duisburg buchen, wo nun der nächste historische Coup folgen soll.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden