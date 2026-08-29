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Verletzungs-Schock

Sturz-Drama um Rad-Superstar Pogacar

Radprofi Tadej Pogacar wird nach einem Sturz bei der Vuelta von Helfern betreut.
© X/@lavuelta
Radsport-Superstar Tadej Pogacar ist bei der Vuelta a Espana verletzt ausgeschieden.
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Der in der Gesamtwertung überlegen führende Slowene kam am Samstag auf der achten Etappe rund 30 km vor dem Ziel schwer zu Sturz und verletzte sich unter anderem an der linken Schulter.

Durch das Aus des fünfmaligen Tour-de-France-Siegers erhöhen sich die Chancen von Felix Gall beträchtlich.

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