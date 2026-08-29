Verletzungs-Schock
Sturz-Drama um Rad-Superstar Pogacar
Der in der Gesamtwertung überlegen führende Slowene kam am Samstag auf der achten Etappe rund 30 km vor dem Ziel schwer zu Sturz und verletzte sich unter anderem an der linken Schulter.
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Durch das Aus des fünfmaligen Tour-de-France-Siegers erhöhen sich die Chancen von Felix Gall beträchtlich.
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Der Osttiroler war als Vierter in die Samstag-Etappe gegangen. Neuer virtueller Spitzenreiter auf dem flachen Abschnitt war der Spanier Enric Mas, der etwas mehr als eine Minute vor Gall liegt.
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