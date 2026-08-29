Sinner fehlt verletzt: Riesenchance für Zverev beim US-Open-Spektakel

Spannung vor den US Open: Während Titelverteidiger Jannik Sinner verletzt absagen muss, feiert Carlos Alcaraz sein Comeback – und Alexander Zverev greift nach dem nächsten Major-Titel. Jurij Rodionov führt ÖTV-Sextett an.

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Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Flushing Meadows steht vor der Tür. Die US Open locken 2026 mit einem historischen Rekord-Preisgeld von insgesamt 108 Millionen US-Dollar. Auf den Sieger sowie die Siegerin im Einzel warten jeweils satte 5,5 Millionen Dollar brutto. Selbst eine Niederlage in der ersten Runde wird noch mit 140.000 Dollar belohnt. Doch das Feld im Big Apple ist mächtig durchgewirbelt worden. (Mo., 31. August, 17:00 Uhr/live ServusTV & Sport24-Liveticker)

Sinner sagt ab: Zverev erstmals topgesetzt

Die bitterste Nachricht vor dem Turnierstart betrifft den Vorjahresfinalisten Jannik Sinner. Der Südtiroler muss wegen einer Knieverletzung passen und sagte nach den Masters-Events in Montreal und Cincinnati auch für New York ab. Trotz seiner Abwesenheit wird Sinner im Ranking die Nummer eins der Welt bleiben. Durch die Absage rückt Alexander Zverev an die Spitze der Setzliste – der Deutsche ist damit erstmals bei einem Major topgesetzt. Nach seinem Triumph bei den French Open bietet sich für Zverev nun die riesige Chance auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel im Jahr 2026.

Alcaraz-Comeback und Rekordjagd von Djokovic

Novak Djokovic voller Fokus auf den Rekord-Titel: Der 39-jährige Serbe bereitet sich intensiv auf die US Open in New York vor. Nach der Absage von Vorjahresfinalist Jannik Sinner will der Rekord-Grand-Slam-Sieger in der Hälfte von Carlos Alcaraz angreifen und im Arthur Ashe Stadium seinen 25. Major-Titel anvisieren. © Starpix/Tuma/CP

Konkurrenz droht Zverev vor allem aus der unteren Hälfte des Tableaus. Dort trifft der zurückgekehrte Titelverteidiger Carlos Alcaraz nach viermonatiger Pause wegen einer Handgelenksverletzung wieder auf den Platz. Ebenfalls in Alcaraz’ Hälfte gelost wurde Routinier Novak Djokovic. Der 39-jährige Serbe nimmt im Arthur Ashe Stadium einmal mehr Anlauf auf seinen 25. Rekord-Major-Titel. Auch bei den Damen brennt der Baum: Die führende Titelverteidigerin Aryna Sabalenka schwächelte zuletzt deutlich, weshalb Elena Rybakina stark um den Thron der Weltrangliste mitkämpft.

Österreich geht mit Sextett in den Big Apple

Aus österreichischer Sicht gibt es im Hauptfeld ordentlich Grund zur Freude, denn der ÖTV ist mit gleich sechs Athleten vertreten. Bei den Frauen führen Anastasia Potapova, Sinja Kraus, Lilli Tagger und Julia Grabher das Aufgebot an. Für die erst 18-jährige Tagger und Kraus ist es das Premierendebüt im 128er-Tableau. Bei den Herren feiert Filip Misolic nach sechs Monaten Verletzungspause dank geschütztem Ranking seine Rückkehr. Einziger ÖTV-Profi aus der Qualifikation ist Jurij Rodionov. Mit Wildcards bestreiten zudem die Legenden Gael Monfils und Stan Wawrinka ihren emotionalen Abschied.