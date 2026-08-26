Serena und Venus rocken die US Open im Doppel mit Wildcard!

Riesen-Sensation bei den US Open! Die Williams-Schwestern feierten ihr Grand-Slam-Comeback im Doppel. Auch Oldie Stan Wawrinka erhielt in New York nach großem Wirbel doch noch eine Wildcard.

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Die US Open in New York werden im späten August 2026 zum Schauplatz spektakulärer Comebacks. Das legendäre Tennis-Schwestern-Duo Serena (44) und Venus Williams (46) schlägt gemeinsam im Doppel-Bewerb in Flushing Meadows auf. Die Veranstalter statteten die US-Superstars mit einer begehrten Wildcard aus. Zwar schien ihr gemeinsamer Auftritt im Sommer in Wimbledon noch ins Wasser gefallen zu sein, nun brennen die Schwestern aber auf ihren nächsten Coup. Zusammen bringen es die beiden Legenden auf beeindruckende 14 Grand-Slam-Titel im Doppel sowie drei olympische Goldmedaillen. In New York triumphierten sie bereits 1999 und 2009.

Happy End für Stan Wawrinka nach Fan-Aufschrei

Ein gigantisches Drama gab es im Vorfeld rund um Stan Wawrinka. Der 41-jährige Schweizer, US-Open-Sieger von 2016, erhielt auf seiner Abschiedstour durch eine verweigerte Wildcard zunächst eine bittere Absage. Die Entscheidung löste unter Tennis-Fans und Experten im Internet einen gewaltigen Shitstorm aus. Erst die verletzungsbedingte Absage des US-Amerikaners Patrick Kypson machte den Weg für den dreifachen Major-Champion frei. "Ich freue mich unglaublich über die Wildcard und darauf, wieder vor den Fans in New York anzutreten", jubelte der Eidgenosse über das späte Ticket.

Stan Wawrinka, hier im Archivbild, darf sich auf einen letzten Auftritt in New York freuen. Nach einem gewaltigen Fan-Aufschrei im Netz erhielt der Schweizer Haudegen auf seiner Abschiedstour 2026 doch noch eine Wildcard für das Hauptfeld der US Open.

Sensationelles Hauptfeld verspricht Spektakel

Wawrinka bestreitet im Jahr 2026 seine letzte Saison auf der Tour und darf sich nun auf den gebührenden Abschied auf dem Hartplatz in New York freuen. Auch der französische Kult-Profi Gael Monfils steht dank einer "Freikarte" im Hauptfeld. Die Fans in Flushing Meadows dürfen sich damit auf ein hochkarätiges Starensemble zum letzten Grand-Slam-Highlight des Jahres freuen.