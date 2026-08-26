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Pogacar verteidigt Rot!

Brennan holt 5. Vuelta-Etappe – Felix Gall bleibt starker Siebenter!

SR
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Matthew Brennan in gelbem Visma-Trikot fährt mit erhobenen Armen und Siegergeste über die Ziellinie, während hinter ihm weitere Sprinter auf ihren Rädern nachsetzen.
© IMAGO/Sirotti
Der Brite Matthew Brennan feierte auf der 5. Etappe der Vuelta sein nächstes Sprintspektakel. ÖFB-Hoffnung Felix Gall präsentierte sich stark und hält weiter den siebenten Gesamtrang.
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Die Spanien-Rundfahrt ist am Mittwochnachmittag erstmals auf heimischem Boden angekommen und bot den Fans sofort beste Radsport-Action. Auf der 5. Etappe über 173,3 Kilometer von Falset nach Roquetes setzte sich das erst 21-jährige britische Ausnahmetalent Matthew Brennan vom Team Visma durch. Der Sprinter gewann bereits seinen zweiten Tageserfolg bei der diesjährigen Vuelta und verwies den Belgier Jordi Meeus sowie den Italiener Vincenzo Albanese auf die Plätze. Am morgigen Donnerstag, 27. August (14:30 Uhr/live Eurosport & Sport24-Liveticker), wartet bereits die nächste schwere Bergetappe auf das Fahrerfeld.

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Tadej Pogacar verteidigt Führung bei der Vuelta

An der Spitze der Gesamtwertung gab es an diesem Sprinttag keine Verschiebungen. Der slowenische Top-Favorit Tadej Pogacar vom Team UAE verteidigte sein Rotes Trikot souverän und liegt weiterhin 3:21 Minuten vor seinem Landsmann Primoz Roglic. Der Österreicher Felix Gall präsentierte sich im Hauptfeld wachsam und rangiert als Siebenter weiterhin glänzend im Gesamtklassement. Sein Rückstand auf Pogacar beträgt exakt 3:57 Minuten, während sein Decathlon-Teamkollege Gregor Mühlberger als Gesamt-Elfter ebenfalls eine exzellente Ausgangslage hält.

Schwere Kletterprüfung wartet auf Felix Gall

Felix Gall im dunklen Decathlon-Trikot mit hellblau-grünen Ärmeln fährt leicht gebeugt auf seinem Rennrad eine Steigung hinauf und streckt dabei die Zunge heraus. Im Hintergrund ist ein rotes Begleitfahrzeug zu sehen.
Felix Gall zeigt auf der 5. Etappe der Vuelta a España volle Zähne und Zunge: Der Osttiroler Kletterspezialist erreichte im heutigen Match auf dem Teilstück nach Roquetes sicher das Ziel im Hauptfeld. In der Gesamtwertung hält Gall damit weiterhin den hervorragenden siebenten Rang. © GEPA pictures/ Zuma Press/ LaPre

Der sechste Tagesabschnitt verspricht am Donnerstag wieder ein Spektakel für die Bergspezialisten rund um Felix Gall. Auf den 177,4 Kilometern zwischen Alcossebre und Castelló müssen die Profis knapp 3.000 Höhenmeter bewältigen. Das schwerste Hindernis wartet rund 20 Kilometer vor dem Ziel mit dem Puerto El Bartolo, einem 9,4 Kilometer langen Anstieg inklusive Schotterpassage. Für Ausreißer und Bergspezialisten bietet das Terrain die perfekte Bühne für einen Angriff.

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