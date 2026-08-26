Alcaraz feiert Traum-Comeback mit Serena

Nach viereinhalb Monaten Pause kehrt Carlos Alcaraz zurück – an der Seite von Serena Williams.

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Carlos Alcaraz ist zurück. Nach rund viereinhalb Monaten Verletzungspause bestritt der Spanier bei den US Open sein erstes Match seit dem 14. April – und feierte ausgerechnet gemeinsam mit Serena Williams einen Sieg.

Das prominente Mixed-Duo setzte sich gegen Erin Routcliffe und Lloyd Glasspool mit 5:3, 4:1 durch. Alcaraz hatte wegen einer Handgelenksverletzung monatelang pausieren müssen.

"Ich habe es so sehr genossen"

"Ich war viereinhalb Monate raus. Sie hat es mir leicht gemacht, ich habe es einfach so sehr genossen", sagte der 23-Jährige nach seinem erfolgreichen Comeback.

Für Alcaraz war der Auftritt zugleich ein wichtiger Test vor dem Einzelbewerb. Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger will in Flushing Meadows seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Nach der Absage von Jannik Sinner ist Alcaraz hinter Alexander Zverev an Nummer zwei gesetzt.

Serena genießt besondere Rückkehr

Auch für Williams hatte der gemeinsame Auftritt besondere Bedeutung. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin war erst im Juni auf die Tour zurückgekehrt, nachdem sie 2022 ihre Karriere beendet hatte.

"Ich habe nie gedacht, dass ich jemals auf diesen Court zurückkehren werde. Das ist einfach ein ganz besonderer Moment", sagte die 44-Jährige über ihre Rückkehr ins Arthur-Ashe-Stadium.

Im Einzel wird Williams bei den US Open allerdings nicht antreten. Anders als in Wimbledon erhielt sie dafür keine Wildcard.