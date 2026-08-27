Diamond League
Zwei Weltrekorde in Zürich gebrochen
Dos Santos triumphierte am Donnerstag im Letzigrund-Stadion in 45,80 Sekunden, der Ex-Weltmeister verbesserte die fünf Jahre alte Rekordmarke des deutlich hinter ihm zweitplatzierten Norwegers Karsten Warholm um 14 Hundertstel-Sekunden. Russell triumphierte in 12,09 Sekunden.
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Die Olympiasiegerin blieb drei Hundertstel unter der bisherigen Rekordmarke von Tobi Amusan aus dem Jahr 2022. Die entthronte Amusan wurde in 12,23 Zweite. Im 100-Meter-Rennen der Frauen glänzten Olympiasiegerin Julien Alfred vor der in 10,70 Sekunden zeitgleichen US-Amerikanerin Melissa Jefferson-Wooden mit der achtbesten Marke der Geschichte. Den Stabhochsprung der Männer gewann Armand Duplantis in 6,25 m, am Weltrekord von 6,32 scheiterte der Schwede knapp. Auf den 800 m kam die Schweizerin Audrey Werro dem Weltrekord aus dem Jahr 1983 in 1:53,70 um weniger als eine halbe Sekunde erneut ziemlich nahe.
Der Steirer Enzo Diessl schaffte es im Hürdensprint auf das Podest. Der 22-jährige EM-Fünfte belegte in neuer Saisonbestleistung von 13,22 Sekunden hinter dem Schweizer Europameister Jason Joseph (13,11) und Trey Cunningham (13,19) aus den USA den dritten Rang.
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