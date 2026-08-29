Vali Höll wieder Mountainbike-Weltmeisterin

Valentina Höll krönte sich erneut zur Downhill-Weltmeisterin im Mountainbiken.

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Die Salzburgerin Valentina Höll hat sich zum fünften Mal in Serie den WM-Titel im Downhill-Mountainbiken gesichert. Die 24-Jährige triumphierte am Samstag bei den Titelkämpfen in Val di Sole in Italien 1,728 Sekunden vor der Schweizerin Lisa Baumann. Bronze ging an die Britin Harriet Harnden (+ 2,046 Sek.). Die zweimalige Weltmeisterin und zuletzt zweimalige Silbermedaillengewinnerin Myriam Nicole aus Frankreich fehlte erkrankt.

Am Schauplatz ihres neuerlichen Triumphes war Höll 2021 ihr erstes WM-Gold vor Augen gestürzt, diesmal gelang der Saalbacherin aber wieder ein perfekter Lauf. Mit ihrem fünften WM-Gold zog Höll mit der Britin Rachel Atherton gleich, Rekordweltmeisterin ist mit neun Titeln die Französin Anne-Caroline Chausson. In der Vorwoche hatte sich Höll nach fünf Siegen in bisher sieben Rennen vorzeitig erneut auch den Gesamtweltcup gesichert.

Der Titel von Höll ist der zweite für Österreich bei der laufenden WM. Laura Stigger hatte im Cross-Country-Short-Track gewonnen, die Tirolerin zählt auch zum Abschluss am Sonntag über die olympische Distanz zu den Medaillenanwärterinnen.