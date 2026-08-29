Mit diesem Hausmittel vertreibt man Blattläuse aus dem Garten

Blattläuse plagen viele Hobbygärtner. Ein Fachmann verrät nun ein einfaches Hausmittel, das die Tierchen ohne Chemie fernhält und Pflanzen schützt.

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Thorsten König vom Landesverband Gartenbau NRW erläutert den Grund für den Befall. "Läuse kommen grundsätzlich, wenn die Pflanze im Trockenstress ist", erklärt König bei Ruhr24.de. Gerät das Grün unter Stress, entstehen kleine Zuckerperlen auf der Oberfläche. Genau diese ziehen die Schädlinge an. "Den riechen die Läuse quasi aus zehn Kilometern Entfernung", sagt König schmunzelnd. Ein Befall macht sich später durch einen schwarzen Belag bemerkbar. Wer Blattläuse bekämpfen will, benötigt daher oft erst einmal Feuchtigkeit. Auch in Österreich kennen viele das Problem im eigenen Garten oder auf dem Balkon.

Klare Spülung als erste Hilfe

Als erste Maßnahme genügt es nach Angaben des Fachmanns bereits, die betroffenen Stellen mit klarem Wasser abzuspülen. Der Experte nutzt jedoch zusätzlich saure Milch, da diese den süßen Duft überdeckt. Die Zubereitung der Mischung ist unkompliziert: Ein Becher Buttermilch (500 g) wird durch ein Sieb gegossen, um Schwebeteile zu entfernen. Anschließend wird die Flüssigkeit mit fünf Litern Wasser sowie einem Päckchen Backpulver vermengt und auf das Grün gesprüht.

Schutzschicht für das Grün

Die Rezeptur wirkt nicht nur gegen den Befall, sondern gleichzeitig gegen Mehltau, da das enthaltene Backpulver dessen Strukturen aufsprengt. "Das Rezept bildet eine Art Superwachs – wie bei einem Wagen", erklärt König. So lässt sich das Problem wirksam angehen.