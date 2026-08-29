Greift Rad-Star Gall jetzt nach dem Vuelta-Sieg?

Nach dem Sturz-Aus von Dominator Pogacar ist die Vuelta ein offenes Rennen. Die Sieg-Chancen von dem nun neuen Gesamtdritten Felix Gall sind damit deutlich gestiegen.

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Die Vuelta a Espana ist für den überlegen führenden Tadej Pogacar am Samstag jäh zu Ende gegangen. Der Slowene kam rund 30 km vor dem Ziel der achten Etappe mitten im Feld auf einem flachen und geraden Streckenabschnitt schwer zu Sturz. Der Weltmeister prallte kopfüber auf den Asphalt und verletzte sich unter anderem an der linken Schulter und im Gesicht. Durch das Aus des Dominators sind die Chancen von Felix Gall auf seinen ersten Grand-Tour-Sieg deutlich gestiegen.

Nachdem Pogacar noch versucht hatte, trotz mehrerer blutender Wunden wieder auf sein Rad aufzusteigen und das Rennen fortzusetzen, wurde er ärztlich erstversorgt und von einem Krankenwagen abtransportiert. Sollte sich die Vermutung einer schweren Schulterverletzung bewahrheiten, ist auch seine angepeilte Titelverteidigung bei der WM Ende September in Kanada passe. Die Ursache des ziemlich kuriosen Sturzes des Superstars war vorerst unklar, es gab Spekulationen über einen Gegenstand auf der Fahrbahn als Auslöser.

Pogacar musste zum ersten Mal in seiner Erfolgslaufbahn mit bereits 130 Siegen bei einem Etappenrennen aufgeben. Der 27-Jährige hatte in der laufenden Saison wie auch schon in den vergangenen Jahren reihenweise Triumphe gefeiert. Im Juli siegte er zum fünften Mal bei der Tour de France, in Spanien wollte er bei seiner zweiten Vuelta-Teilnahme einen der letzten noch fehlenden großen Siege einheimsen.

Spanier Mas neuer Spitzenreiter

Nach drei Etappensiegen lag der UAE-Kapitän bereits fast vier Minuten vor seinem ersten Verfolger Enric Mas. Nach dem Drama um Pogacar wird der Spanier am Sonntag als neuer Spitzenreiter an den Start gehen. Felix Gall hat als Dritter 1:11 Minuten Rückstand auf Mas, der viermalige Vuelta-Sieger Primoz Roglic liegt nur elf Sekunden vor dem Osttiroler. Am Sonntag folgt vor dem ersten Ruhetag eine harte Bergetappe mit 5.000 Höhenmetern, die die Rangordnung erneut durcheinanderbringen könnte.

"Es ist ein merkwürdiges und kein gutes Gefühl, das Führungstrikot nach dem Sturz von Tadej zu übernehmen", sagte Mas und richtete dem Slowenen beste Genesungswünsche aus. Der Movistar-Profi zog das rote Trikot bei der Siegerehrung aus Respekt gegenüber Pogacar nicht an. Auf der Zielgeraden der achten Etappe von Pucol nach Xeraco (171 km) kam es im Massensprint zu weiteren Stürzen. Den Sieg nach einem chaotischen Tag sicherte sich der Franzose Bryan Coquard vom Cofidis-Team.