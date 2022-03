Große Trauer um Katie Meyer. Die Torhüterin des College-Teams der Stanford University (Kalifornien) wurde tot in einem Gebäude auf dem Uni-Campus gefunden. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt – Katie Meyer wurde nur 22 Jahre alt.

Meyer hatte eine große Fußball-Karriere vor sich. Mit ihren Stanford Cardinals konnte sie 2019 die NCAA-College-Meisterschaft gewinnen, Meyers Jubel nach einem gehaltenen Elfmeter ging damals viral.



Ihr Uni drückt in einer Aussendung ihre Anteilnahme aus: „Katie war ein hell leuchtendes Licht für so viele auf dem Spielfeld und in unserer Gemeinde. Wir möchten ihren Eltern und Schwestern unser tiefstes Beileid aussprechen.“

Devastated to hear the news today about Katie Meyer. All my prayers to her loved ones, @StanfordWSoccer and the entire @GoStanford family.



Will never forget her performance in the 2019 National Championship. ???? pic.twitter.com/u7yzG6CDDz