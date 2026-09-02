Football-Knall: Raiders ziehen sich zurück

Paukenschlag in der heimischen Football-Szene. Mit den Swarco Raiders Tirol zieht sich eine ehemalige Top-Adresse der heimischen Sportwelt zurück.

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8 Mal österreichischer Meister und 3 Eurobowl-Siege stehen in der erfolgreichen Vita der Swarco Raiders Tirol. Doch seit ihrem Einstieg in den europäischen Profi-Football kann man sich an erfolgreiche Zeiten am Innsbrucker Tivoli nur noch erinnern.

Weder in der heimischen AFL noch in der ELF konnte man Erfolge feiern. Im Vorjahr zerfiel die ELF und teilte sich auf. Auch hier machte der Swarovski-Klub keine gute Figur und entschied sich schlussendlich nach mehrfachem öffentlichen Hin und Her für die Teilnahme an der EFA (European Football Alliance).

Das Finale fand letzte Woche ausgerechnet in Tirol statt, allerdings hatten die Hausherren keine Chance auf eine Teilnahme, da man auch in der neuen Liga den Play-off-Einzug verpasste. Jetzt dürften die Verantwortlichen erste Konsequenzen gezogen haben.

Überraschender Rückzug

Denn wie man nun völlig überraschend bekannt gab, ziehen sich die Raiders mit kommender Saison aus der AFL zurück und treten nur noch in der Division 1 an. Auch in der heimischen Liga konnte man seit vier Jahren nicht an den Erfolg vergangener Jahre anschließen. "Innsbruck ist zu klein für zwei Football-Vereine", schilderte ein Insider schon vor Jahren oe24.

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Als Grund für den Rückzug wurden die "aktuellen Entwicklungen in den verschiedenen Jahrgängen und Klassen" angegeben. Auf lange Sicht möchte man zwar in die AFL zurückkehren, allerdings erst, wenn man sich zutraut, sportlich wieder an der Spitze mithalten zu können.

Verband arbeitet an kommender Saison

Auch der Verband war von der Entscheidung, die fristgerecht bekannt gegeben wurde, überrascht. "Der AFBÖ arbeitet bereits intensiv an der Ligaeinteilung 2027, bei der mehrere Faktoren - darunter der Abstieg der Raiders - beachtet und geprüft werden müssen."

Besonders bitter ist es, weil mit den Vorjahres-Aufsteigern aus Wien (Vienna Knights) und Ungarn (Fehervar Enthroners) endlich wieder frischer Wind durch die Liga wehte und man die AFL kontinuierlich wieder aufbauen wollte. Nun fällt mit den Raiders ein fester Bestandteil weg, ohne den man sich Football in Österreich lange Zeit nicht vorstellen konnte.

Nachdem es heuer erstmals das Traditions-Duell mit den Vikings auf europäischer Ebene nicht gegeben hatte, gibt es heuer auch auf nationaler Ebene keinen heimischen Football-Klassiker.