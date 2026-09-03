oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Kein ÖTV-Duell bei US Open!

Tagger verpasst Sensation nach großem Kampf gegen Anisimova

SR
von
Tennisspielerin Lilli Tagger mit einer dunklen Kappe und dunklem Oberteil setzt auf dem Hartplatz zu einem Vorhandschlag an.
© IMAGO/ZUMA Press
Kein ÖTV-Duell in New York! Lilli Tagger schied am Donnerstag trotz Satzgewinn gegen Amanda Anisimova aus. Anastasia Potapova kämpfte sich durch und trifft nun auf die US-Amerikanerin.
OE24 auf Google bevorzugen

Das erhoffte rot-weiß-rote Duell in der 3. Runde der US Open ist knapp verpasst worden. Die 18-jährige Lilli Tagger lieferte der US-amerikanischen Weltranglistenzehnten Amanda Anisimova am Donnerstagabend auf dem Grandstand einen mutigen Kampf, musste sich nach 2:01 Stunden Spielzeit aber schließlich mit 3:6, 6:3, 1:6 geschlagen geben. Tagger erwischte einen Traumstart und ging schnell mit 2:0 in Führung, ehe die Vorjahresfinalistin den ersten Durchgang noch drehte. Nach einem erneuten Rückstand im zweiten Satz zeigte die ÖTV-Nachwuchshoffnung bärenstarken Kampfgeist und sicherte sich verdient den Satzausgleich. Im Entscheidungssatz spielte Anisimova ihre ganze Klasse aus und ließ dem ÖTV-Talent kaum noch eine Chance.

Potapova fordert nun Top-Ten-Star Anisimova

Kurz vor Taggers Match hatte Anastasia Potapova ihre Zweitrunden-Hürde erfolgreich genommen. Die Nummer 24 des Turniers setzte sich in einer fehlerintensiven Partie mit 6:4, 2:6, 6:3 gegen die Französin Leolia Jeanjean durch. Nach 2:11 Stunden verwertete Potapova ihren ersten Matchball und steht damit zum vierten Mal in ihrer Karriere in der 3. Runde von Flushing Meadows.

Auch interessant

Potapova bucht das Ticket für die 3. Runde der US Open

Nächster Rückfall: Gall verliert bei Vuelta wieder Zeit

NBA-Team kassiert historische Millionen-Strafe

Für Potapova geht es im Kampf um den Achtelfinaleinzug nun direkt gegen Tagger-Besiegerin Amanda Anisimova. Gegen die US-Amerikanerin weist Österreichs Nummer eins eine ausgeglichene Bilanz auf: Das letzte Duell liegt allerdings schon einige Jahre zurück. Um gegen die favorisierte Lokalmatadorin zu bestehen, muss Potapova ihre hohe Fehleranzahl aus dem Jeanjean-Match drastisch reduzieren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sechs Wochen warten aufs neue iPhone X

Tagger verpasst Sensation nach großem Kampf gegen Anisimova

NBA-Team kassiert historische Millionen-Strafe

Nächster Rückfall: Gall verliert bei Vuelta wieder Zeit

Ruhige Nacht in Hongkong

Eklat um Influencer bei US-Open

Schwarzach stärkt Position bei Magen- und Darm-OPs

Eklat in der Tiroler ÖVP um RH-Chef

Mann aus verrauchtem Haus gerettet

Potapova bucht das Ticket für die 3. Runde der US Open