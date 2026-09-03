Tagger verpasst Sensation nach großem Kampf gegen Anisimova

Kein ÖTV-Duell in New York! Lilli Tagger schied am Donnerstag trotz Satzgewinn gegen Amanda Anisimova aus. Anastasia Potapova kämpfte sich durch und trifft nun auf die US-Amerikanerin.

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Das erhoffte rot-weiß-rote Duell in der 3. Runde der US Open ist knapp verpasst worden. Die 18-jährige Lilli Tagger lieferte der US-amerikanischen Weltranglistenzehnten Amanda Anisimova am Donnerstagabend auf dem Grandstand einen mutigen Kampf, musste sich nach 2:01 Stunden Spielzeit aber schließlich mit 3:6, 6:3, 1:6 geschlagen geben. Tagger erwischte einen Traumstart und ging schnell mit 2:0 in Führung, ehe die Vorjahresfinalistin den ersten Durchgang noch drehte. Nach einem erneuten Rückstand im zweiten Satz zeigte die ÖTV-Nachwuchshoffnung bärenstarken Kampfgeist und sicherte sich verdient den Satzausgleich. Im Entscheidungssatz spielte Anisimova ihre ganze Klasse aus und ließ dem ÖTV-Talent kaum noch eine Chance.

Potapova fordert nun Top-Ten-Star Anisimova

Kurz vor Taggers Match hatte Anastasia Potapova ihre Zweitrunden-Hürde erfolgreich genommen. Die Nummer 24 des Turniers setzte sich in einer fehlerintensiven Partie mit 6:4, 2:6, 6:3 gegen die Französin Leolia Jeanjean durch. Nach 2:11 Stunden verwertete Potapova ihren ersten Matchball und steht damit zum vierten Mal in ihrer Karriere in der 3. Runde von Flushing Meadows.

Für Potapova geht es im Kampf um den Achtelfinaleinzug nun direkt gegen Tagger-Besiegerin Amanda Anisimova. Gegen die US-Amerikanerin weist Österreichs Nummer eins eine ausgeglichene Bilanz auf: Das letzte Duell liegt allerdings schon einige Jahre zurück. Um gegen die favorisierte Lokalmatadorin zu bestehen, muss Potapova ihre hohe Fehleranzahl aus dem Jeanjean-Match drastisch reduzieren.