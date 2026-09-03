Potapova bucht das Ticket für die 3. Runde der US Open

Anastasia Potapova steht in der 3. Runde der US Open. Österreichs Tennis-Ass setzte sich am Donnerstag nach hartem Kampf in drei Sätzen gegen die Französin Leolia Jeanjean durch.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Anastasia Potapova hat zum vierten Mal in ihrer Karriere den Sprung in die 3. Runde der US Open geschafft. Die Nummer 24 des Turniers schaltete am Donnerstag in Flushing Meadows die Französin Leolia Jeanjean mit 6:4, 2:6, 6:3 aus und musste dabei über die volle Distanz gehen. Nach einem souveränen Auftakt mit einer schnellen 2:0-Führung gab Österreichs Nummer eins im zweiten Durchgang kurzzeitig völlig die Kontrolle aus der Hand.

Potapova fordert nun Tagger oder Anisimova bei den US Open

Im entscheidenden dritten Satz behielt Potapova trotz 54 unerzwungener Fehler und eines geworfenen Schlägers schließlich die Nerven. Ein entscheidendes Break zum 4:3 brachte nach 2:11 Stunden Spielzeit die Vorentscheidung zugunsten der 25-Jährigen. Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale trifft Potapova nun entweder auf ÖTV-Talent Lilli Tagger oder die US-amerikanische Weltranglistenzehnte Amanda Anisimova.