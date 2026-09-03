NBA-Team kassiert historische Millionen-Strafe

Die Verantwortlichen der National Basketball Association (NBA) haben eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Dollar (25,91 Mio. Euro) gegen die Los Angeles Clippers sowie eine Strafe von 700.000 Dollar (604.594 Euro) gegen ihren früheren Superstar Kawhi Leonard verhängt.

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Grund für das Strafmaß ist ein Verstoß gegen die Regeln der Gehaltsobergrenze (Salary Cap). Die Liga griff damit nach einer fast einjährigen Untersuchung hart gegen die Clippers durch.

Aufgrund seiner Beteiligung wurde Teambesitzer Steve Ballmer für ein Jahr suspendiert, dazu gab es weitere Sperren gegen zwei Verantwortliche. Die NBA sah es als erwiesen an, dass die Clippers mit Sonderzahlungen an Leonard die Gehaltsobergrenze umgangen haben. Als weitere Strafe muss der Club fünf Erstrunden-Picks für die Jahre 2029 bis 2033 abgeben. Leonard ist inzwischen zu seinem Ex-Club Toronto Raptors getradet worden.