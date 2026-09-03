Los Angeles Clippers
NBA-Team kassiert historische Millionen-Strafe
Grund für das Strafmaß ist ein Verstoß gegen die Regeln der Gehaltsobergrenze (Salary Cap). Die Liga griff damit nach einer fast einjährigen Untersuchung hart gegen die Clippers durch.
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Aufgrund seiner Beteiligung wurde Teambesitzer Steve Ballmer für ein Jahr suspendiert, dazu gab es weitere Sperren gegen zwei Verantwortliche. Die NBA sah es als erwiesen an, dass die Clippers mit Sonderzahlungen an Leonard die Gehaltsobergrenze umgangen haben. Als weitere Strafe muss der Club fünf Erstrunden-Picks für die Jahre 2029 bis 2033 abgeben. Leonard ist inzwischen zu seinem Ex-Club Toronto Raptors getradet worden.
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