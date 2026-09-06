DIESE mächtige Tastenkombination kennt fast keiner

Kopierte Texte sind schnell überschrieben und scheinbar verschwunden. Eine wenig bekannte Windows-Funktion holt sie ganz einfach wieder zurück und erspart das ständige Wechseln zwischen Fenstern.

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Kopierte Texte sind rasch überschrieben und wirken verloren. Wer eine E-Mail schreibt, kopiert häufig erst eine Adresse, dann eine Telefonnummer und schließlich einen Link. Normalerweise wechseln Nutzer dafür immer wieder zwischen verschiedenen Fenstern. Eine praktische Windows-Funktion macht diesen Umweg überflüssig. Mit Strg + V fügen Nutzer den zuletzt kopierten Inhalt direkt ein. Die Tastenkombination Windows-Taste + V öffnet dagegen den Verlauf der Zwischenablage.

Dort erscheinen zuvor kopierte Texte, Links und Bilder. Ein Klick auf den gewünschten Eintrag fügt ihn in E-Mails, Dokumente, Chats oder Eingabefelder im Browser ein. Microsoft stellt die Funktion unter Windows 10 und Windows 11 bereit.

Aktivierung der praktischen Funktion

Drücken Nutzer zum ersten Mal Windows-Taste + V, zeigt Windows die Schaltfläche "Aktivieren" an. Alternativ schalten sie die Funktion über die Einstellungen ein. Dazu öffnen Nutzer die Windows-Einstellungen, wählen "System" aus, klicken auf "Zwischenablage" und aktivieren den "Zwischenablageverlauf". Danach speichert Windows kopierte Inhalte automatisch im Verlauf.

Einsatzmöglichkeiten im täglichen Alltag

Besonders hilfreich ist der Zwischenablageverlauf, wenn Nutzer mehrere Informationen nacheinander übertragen. Das gilt beispielsweise für Adressen und Telefonnummern, E-Mail-Signaturen, häufig verwendete Links, Standardantworten, Bewerbungen und Anschreiben, Online-Formulare, Textstellen aus Dokumenten sowie Inhalte für Chats oder Messenger. Wer eine Bewerbung schreibt, kann etwa Kontaktdaten, Links und einzelne Textbausteine kopieren und anschließend nacheinander einfügen. Das ständige Wechseln zwischen mehreren Dokumenten oder Browserfenstern entfällt.

Dauerhaftes Anheften wichtiger Texte

Häufig genutzte Inhalte wie Adressen, Signaturen oder Standardantworten können Nutzer im Zwischenablageverlauf anheften. So hält Windows sie dauerhaft griffbereit. Dafür wählen Nutzer beim gewünschten Eintrag die Option "Anheften". Nicht angeheftete Inhalte entfernt Windows dagegen automatisch aus dem Verlauf.

Löschen und Synchronisieren von Daten

Sensible Daten wie Passwörter oder Zugangsdaten sollten Nutzer am besten gar nicht erst in die Zwischenablage kopieren. Landen sie dennoch dort, sollten Nutzer die Einträge anschließend aus dem Verlauf entfernen. Über die drei Punkte neben dem jeweiligen Inhalt wählen sie dafür "Löschen". Die Schaltfläche "Alle löschen" entfernt alle nicht angehefteten Inhalte. Alternativ können Nutzer die Zwischenablagedaten in den Windows-Einstellungen löschen.

Zusätzlich kann Windows kopierte Texte mit weiteren PCs synchronisieren. Dafür müssen Nutzer auf allen Geräten mit demselben Microsoftkonto angemeldet sein. In den Zwischenablage-Einstellungen legen sie fest, ob Windows die Inhalte automatisch überträgt oder nur ausgewählte Einträge synchronisiert. So können Nutzer etwa einen Link am Laptop kopieren und später auf einem anderen PC einfügen.