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Terfener Tunnel

Gesperrter ÖBB-Tunnel war Übungsfeld für 300 Feuerwehrler

Einsatzübung
© BFV Schwarz
Aufgrund der aktuellen Sperre des Terfener Tunnels für die Errichtung eines Überholbahnhofs konnten die Einsatzkräfte unter realistischen Bedingungen üben.
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Am Wochenende fand eine Feuerwehr-Großübung in einem der länsten längsten Bahntunnel Österreichs, Terfener Tunnel, statt: Tunnelanlagen stellen Feuerwehren aufgrund der großen Entfernungen, der eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten, der Orientierung und der besonderen Bedingungen bei Brandereignissen vor besondere Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass die Einsatzkräfte die örtlichen Gegebenheiten kennen und die notwendigen Abläufe regelmäßig gemeinsam trainieren. Es haben 300 Feuerwehrleute aus den Bezirken Schwaz, Innsbruck-Land und Kufstein teilgenommen.

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Ein Schwerpunkt lag auf dem Transport von Einsatzmaterialien mit speziellen Gleiswagen, die für den Tunnel-Einsatz konzipiert sind.

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